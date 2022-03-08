https://ria.ru/20220308/blagoveschensk-1777175687.html
Жители Благовещенска выстроились в огромную надпись "За Россию"
Жители Благовещенска выстроились в огромную надпись "За Россию" - РИА Новости, 08.03.2022
Жители Благовещенска выстроились в огромную надпись "За Россию"
Жители Благовещенска провели флешмоб в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, люди выстроились в огромную надпись "За Россию" и... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T19:05
2022-03-08T19:05
2022-03-08T19:05
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
олег имамеев
благовещенск
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
в мире
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 мар – РИА Новости. Жители Благовещенска провели флешмоб в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, люди выстроились в огромную надпись "За Россию" и включили фонарики.Видео с флешмобом, снятое с высоты птичьего полета, опубликовал в своем Telegram-канале мэр города Олег Имамеев."Ребята, которые сейчас сражаются за мир, за наше будущее, знайте, мы вами гордимся! Благовещенск, вся Россия с вами!", - написал Имамеев в Telegram.Как видно на кадрах, люди вышли на флешмоб с российскими флагами разных размеров, участие в акции приняли взрослые, подростки, дети.В субботу символ Z составили из светящихся окон на здании администрации Благовещенска в знак поддержки военнослужащих России, которые принимают участие в специальной операции на Украине. Накануне флешмоб в поддержку спецоперации на Украине прошел в Белогорском округе Амурской области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, олег имамеев, благовещенск, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, в мире, украина
Жители Благовещенска выстроились в огромную надпись "За Россию"
Жители Благовещенска выстроились в огромную надпись "За Россию" в поддержку спецоперации