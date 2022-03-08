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Минобороны: беженцы с Украины сталкиваются с криминалом на европейских КПП
Минобороны: беженцы с Украины сталкиваются с криминалом на европейских КПП - РИА Новости, 08.03.2022
Минобороны: беженцы с Украины сталкиваются с криминалом на европейских КПП
Попытки украинцев бежать в Польшу, Словакию, Венгрию, Молдавию и Румынию сопровождаются насилием со стороны местного криминалитета, заявил в понедельник... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T17:58
2022-03-08T17:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
национальный центр управления обороной рф
украина
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Попытки украинцев бежать в Польшу, Словакию, Венгрию, Молдавию и Румынию сопровождаются насилием со стороны местного криминалитета, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Зафиксированы многочисленные случаи физического насилия, грабежей, мародерства в отношении украинских беженцев и иностранных граждан со стороны местного криминалитета, который, кроме того, за организацию беспрепятственного прохода требует уплаты мзды, достигающей полутора тысяч долларов США", - сказал Мизинцев.По его словам, пункты пропуска на территории Польши, Словакии, Венгрии, Молдавии и Румынии в целом оказались практически не готовы к приему украинских беженцев, пытающихся найти защиту от террора, устроенного батальонами территориальной обороны. Мизинцев рассказал, что на погранпереходах скопились пробки из легковых и грузовых автомобилей."Люди вынуждены бросать транспорт и идти пешком с тяжелыми сумками. Очереди растянулись до 40 километров, а время прохождения превышает двое суток. При этом на пунктах пропуска нет ни туалетов, ни воды, ни еды, отсутствуют пункты обогрева и медицинская помощь. Люди, многие из которых женщины с детьми, вынуждены сутками находиться на улице при минусовой температуре", - добавил он.Начальник НЦУО также поведал о различных ограничениях на пропуск. По его словам, коррумпированные пограничники предлагают за взятку в 5 тысяч долларов пересечь границу с Польшей, куда мужчины-украинцы от 18 до 60 лет не допускаются без разрешения от украинских военкоматов."После пересечения границы беженцы сталкиваются с многочисленными проблемами, связанными с отсутствием элементарных условий размещения и отдыха. В сопредельных государствах для их размещения предусмотрены палаточные лагеря без каких-либо удобств", - подчеркнул Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html
https://ria.ru/20220305/evropa-1776578956.html
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в мире, национальный центр управления обороной рф, украина, ситуация в днр и лнр, россия
17:58 08.03.2022
 
Минобороны: беженцы с Украины сталкиваются с криминалом на европейских КПП

Минобороны: беженцы с Украины сталкиваются с криминалом на европейских пунктах пропуска

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЖители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка
Жители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Жители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Попытки украинцев бежать в Польшу, Словакию, Венгрию, Молдавию и Румынию сопровождаются насилием со стороны местного криминалитета, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Зафиксированы многочисленные случаи физического насилия, грабежей, мародерства в отношении украинских беженцев и иностранных граждан со стороны местного криминалитета, который, кроме того, за организацию беспрепятственного прохода требует уплаты мзды, достигающей полутора тысяч долларов США", - сказал Мизинцев.
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По его словам, пункты пропуска на территории Польши, Словакии, Венгрии, Молдавии и Румынии в целом оказались практически не готовы к приему украинских беженцев, пытающихся найти защиту от террора, устроенного батальонами территориальной обороны. Мизинцев рассказал, что на погранпереходах скопились пробки из легковых и грузовых автомобилей.
"Люди вынуждены бросать транспорт и идти пешком с тяжелыми сумками. Очереди растянулись до 40 километров, а время прохождения превышает двое суток. При этом на пунктах пропуска нет ни туалетов, ни воды, ни еды, отсутствуют пункты обогрева и медицинская помощь. Люди, многие из которых женщины с детьми, вынуждены сутками находиться на улице при минусовой температуре", - добавил он.
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Начальник НЦУО также поведал о различных ограничениях на пропуск. По его словам, коррумпированные пограничники предлагают за взятку в 5 тысяч долларов пересечь границу с Польшей, куда мужчины-украинцы от 18 до 60 лет не допускаются без разрешения от украинских военкоматов.
"После пересечения границы беженцы сталкиваются с многочисленными проблемами, связанными с отсутствием элементарных условий размещения и отдыха. В сопредельных государствах для их размещения предусмотрены палаточные лагеря без каких-либо удобств", - подчеркнул Мизинцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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