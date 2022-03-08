https://ria.ru/20220308/bezhentsy-1777170853.html

Минобороны: беженцы с Украины сталкиваются с криминалом на европейских КПП

Минобороны: беженцы с Украины сталкиваются с криминалом на европейских КПП - РИА Новости, 08.03.2022

Минобороны: беженцы с Украины сталкиваются с криминалом на европейских КПП

Попытки украинцев бежать в Польшу, Словакию, Венгрию, Молдавию и Румынию сопровождаются насилием со стороны местного криминалитета, заявил в понедельник... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T17:58

2022-03-08T17:58

2022-03-08T17:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

национальный центр управления обороной рф

украина

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776566134_0:77:3077:1807_1920x0_80_0_0_41512d5240708c79aa6ac707bf2dd825.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Попытки украинцев бежать в Польшу, Словакию, Венгрию, Молдавию и Румынию сопровождаются насилием со стороны местного криминалитета, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Зафиксированы многочисленные случаи физического насилия, грабежей, мародерства в отношении украинских беженцев и иностранных граждан со стороны местного криминалитета, который, кроме того, за организацию беспрепятственного прохода требует уплаты мзды, достигающей полутора тысяч долларов США", - сказал Мизинцев.По его словам, пункты пропуска на территории Польши, Словакии, Венгрии, Молдавии и Румынии в целом оказались практически не готовы к приему украинских беженцев, пытающихся найти защиту от террора, устроенного батальонами территориальной обороны. Мизинцев рассказал, что на погранпереходах скопились пробки из легковых и грузовых автомобилей."Люди вынуждены бросать транспорт и идти пешком с тяжелыми сумками. Очереди растянулись до 40 километров, а время прохождения превышает двое суток. При этом на пунктах пропуска нет ни туалетов, ни воды, ни еды, отсутствуют пункты обогрева и медицинская помощь. Люди, многие из которых женщины с детьми, вынуждены сутками находиться на улице при минусовой температуре", - добавил он.Начальник НЦУО также поведал о различных ограничениях на пропуск. По его словам, коррумпированные пограничники предлагают за взятку в 5 тысяч долларов пересечь границу с Польшей, куда мужчины-украинцы от 18 до 60 лет не допускаются без разрешения от украинских военкоматов."После пересечения границы беженцы сталкиваются с многочисленными проблемами, связанными с отсутствием элементарных условий размещения и отдыха. В сопредельных государствах для их размещения предусмотрены палаточные лагеря без каких-либо удобств", - подчеркнул Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html

https://ria.ru/20220305/evropa-1776578956.html

https://ria.ru/20220308/kiev-1777114749.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, национальный центр управления обороной рф, украина, ситуация в днр и лнр, россия