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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/artilleriya-1777155883.html
ДНР: артиллерия уничтожила позиции ВСУ, не повредив жилые дома
ДНР: артиллерия уничтожила позиции ВСУ, не повредив жилые дома - РИА Новости, 08.03.2022
ДНР: артиллерия уничтожила позиции ВСУ, не повредив жилые дома
Благодаря умелым действиям артиллерии Народной милиции Донецкой народной республики большая часть населенных пунктов на южном направлении не повреждена, сказал... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T15:40
2022-03-08T15:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
украина
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КАЛЬЧИК, 8 мар - РИА Новости. Благодаря умелым действиям артиллерии Народной милиции Донецкой народной республики большая часть населенных пунктов на южном направлении не повреждена, сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов."Сегодня мы проехали пять крупных населенных пунктов на южном направлении. Разрушений в результате боевых действий не зафиксировано. Этого удалось достичь благодаря умелым, ювелирным действиям артиллерии Донецкой народной республики. Позиции вооруженных формирований Украины были уничтожены точечными ударами. Инфраструктура и жилой фонд не повреждены", - сказал Якубов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
украина
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр
15:40 08.03.2022
 
ДНР: артиллерия уничтожила позиции ВСУ, не повредив жилые дома

ДНР в СЦКК: артиллерия Народной милиции уничтожила позиции ВСУ, не повредив жилые дома

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие ДНР
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КАЛЬЧИК, 8 мар - РИА Новости. Благодаря умелым действиям артиллерии Народной милиции Донецкой народной республики большая часть населенных пунктов на южном направлении не повреждена, сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
"Сегодня мы проехали пять крупных населенных пунктов на южном направлении. Разрушений в результате боевых действий не зафиксировано. Этого удалось достичь благодаря умелым, ювелирным действиям артиллерии Донецкой народной республики. Позиции вооруженных формирований Украины были уничтожены точечными ударами. Инфраструктура и жилой фонд не повреждены", - сказал Якубов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинский военнослужащий обыскивает мирного жителя недалеко от города Бровары, Украина - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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