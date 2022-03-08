Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220308/amerikantsy-1777186511.html
Американцев разозлило повышение цен на бензин из-за санкций против России
Американцев разозлило повышение цен на бензин из-за санкций против России - РИА Новости, 08.03.2022
Американцев разозлило повышение цен на бензин из-за санкций против России
Репортаж телеканала CNN о росте цен на бензин в Америке на фоне введения новых антироссийских санкций администрацией Белого дома возмутил жителей США. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T21:12
2022-03-08T21:12
сша
россия
санкции в отношении россии
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777182192_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d53ead5f53fbd0ef553895fa3a62bcdd.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Репортаж телеканала CNN о росте цен на бензин в Америке на фоне введения новых антироссийских санкций администрацией Белого дома возмутил жителей США.Байден во вторник объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. При этом президент признал, что из-за санкций против России цены на бензин в США будут расти.В репортаже CNN журналист заявил, что люди, с которыми он общался в последние пару недель "были согласны платить за топливо больше, если повышение цены вызвано антироссийскими санкциями"."Я не знаю ни одного человека, который бы так говорил", — написал один из пользователей в соцсетях."Какие люди? Богатые люди? Городские жители, которые расходуют меньше бака в неделю?" — обратился к телеканалу комментатор."Никому не нужен дорогой бензин. Вы боретесь с экономикой России, но у вас нет плана, как поддержать экономику США. Рано или поздно люди разозлятся и придут в отчаяние", — добавили в ответ."Мы на полной скорости движемся к экономической депрессии", — заключил один из комментаторов.Во вторник цены на бензин в США достигли исторического максимума, превысив 4,17 доллара (536 рублей — Прим. Ред.) за галлон (3,785 литра — Прим. Ред.). Как заявил Байден журналистам с момента начала спецоперации России на Украине цена бензина выросла на 75 центов за галлон.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html
https://ria.ru/20220307/sanktsii-1776921580.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777182192_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_1039cc8b8ddc78ab74f9e7dbd3b9bc1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, санкции в отношении россии, джо байден
21:12 08.03.2022
 
Американцев разозлило повышение цен на бензин из-за санкций против России

Американцы не захотели переплачивать за бензин из-за антироссийских санкций

© REUTERS / Andrew KellyАвтозаправочная станция в Нью-Йорке
Автозаправочная станция в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Andrew Kelly
Автозаправочная станция в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Репортаж телеканала CNN о росте цен на бензин в Америке на фоне введения новых антироссийских санкций администрацией Белого дома возмутил жителей США.
Байден во вторник объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. При этом президент признал, что из-за санкций против России цены на бензин в США будут расти.
Автомобилисты стоят в очереди на заправку в Зегребе, чтобы успеть заправиться до повышения цен на топливо. 7 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 08:00
Европа начала осознавать, как дорого заплатит за санкции против России
В репортаже CNN журналист заявил, что люди, с которыми он общался в последние пару недель "были согласны платить за топливо больше, если повышение цены вызвано антироссийскими санкциями".
"Я не знаю ни одного человека, который бы так говорил", — написал один из пользователей в соцсетях.
"Какие люди? Богатые люди? Городские жители, которые расходуют меньше бака в неделю?" — обратился к телеканалу комментатор.
"Назло маме отморожу уши. Вот как это называется. Скоро цена за бензин станет наименьшей из наших проблем. Начнется рост цен на остальные товары, тысячи людей останутся безработными", — отметил другой пользователь.
"Никому не нужен дорогой бензин. Вы боретесь с экономикой России, но у вас нет плана, как поддержать экономику США. Рано или поздно люди разозлятся и придут в отчаяние", — добавили в ответ.
"Мы на полной скорости движемся к экономической депрессии", — заключил один из комментаторов.
Во вторник цены на бензин в США достигли исторического максимума, превысив 4,17 доллара (536 рублей — Прим. Ред.) за галлон (3,785 литра — Прим. Ред.). Как заявил Байден журналистам с момента начала спецоперации России на Украине цена бензина выросла на 75 центов за галлон.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Здание парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 08:00
Британия готовится ободрать российских олигархов как липку
 
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала