https://ria.ru/20220308/amerikantsy-1777186511.html

Американцев разозлило повышение цен на бензин из-за санкций против России

Американцев разозлило повышение цен на бензин из-за санкций против России - РИА Новости, 08.03.2022

Американцев разозлило повышение цен на бензин из-за санкций против России

Репортаж телеканала CNN о росте цен на бензин в Америке на фоне введения новых антироссийских санкций администрацией Белого дома возмутил жителей США. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T21:12

2022-03-08T21:12

2022-03-08T21:12

сша

россия

санкции в отношении россии

джо байден

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Репортаж телеканала CNN о росте цен на бензин в Америке на фоне введения новых антироссийских санкций администрацией Белого дома возмутил жителей США.Байден во вторник объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. При этом президент признал, что из-за санкций против России цены на бензин в США будут расти.В репортаже CNN журналист заявил, что люди, с которыми он общался в последние пару недель "были согласны платить за топливо больше, если повышение цены вызвано антироссийскими санкциями"."Я не знаю ни одного человека, который бы так говорил", — написал один из пользователей в соцсетях."Какие люди? Богатые люди? Городские жители, которые расходуют меньше бака в неделю?" — обратился к телеканалу комментатор."Никому не нужен дорогой бензин. Вы боретесь с экономикой России, но у вас нет плана, как поддержать экономику США. Рано или поздно люди разозлятся и придут в отчаяние", — добавили в ответ."Мы на полной скорости движемся к экономической депрессии", — заключил один из комментаторов.Во вторник цены на бензин в США достигли исторического максимума, превысив 4,17 доллара (536 рублей — Прим. Ред.) за галлон (3,785 литра — Прим. Ред.). Как заявил Байден журналистам с момента начала спецоперации России на Украине цена бензина выросла на 75 центов за галлон.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html

https://ria.ru/20220307/sanktsii-1776921580.html

сша

россия

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

сша, россия, санкции в отношении россии, джо байден