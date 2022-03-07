https://ria.ru/20220307/zayavka-1777063197.html

Украина хочет, чтобы ее заявку в ЕС рассматривали отдельно от других стран

Украина хочет, чтобы ее заявку в ЕС рассматривали отдельно от других стран - РИА Новости, 07.03.2022

Украина хочет, чтобы ее заявку в ЕС рассматривали отдельно от других стран

Украина хочет, чтобы ее заявку на членство в Евросоюз рассматривали отдельно от Грузии и Молдавии, сообщает украинское издание "Европейская правда" со ссылкой... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T17:57

2022-03-07T17:57

2022-03-07T17:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

грузия

евросоюз

украина

молдавия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украина хочет, чтобы ее заявку на членство в Евросоюз рассматривали отдельно от Грузии и Молдавии, сообщает украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы."При всем уважении к нашим грузинским и молдавским партнерам, подача Молдавией и Грузией заявок на членство в ЕС именно сейчас выглядит как попытка прицепить свои два вагона к скоростному украинскому поезду, который движется в Брюссель. Заявка Украины на ускоренное получение членства в ЕС должна рассматриваться отдельно от заявок Грузии и Молдовы", - приводит издание слова дипломата.Кулеба также отметил, что Киев ценит "солидарность грузин и молдаван с Украиной" и благодарна за гуманитарную помощь, но "пока ни Грузия, ни Молдова не поддержали новые санкции ЕС против России". Как указано в заявлении, такая позиция "не отвечает партнерским отношениям Украины, Грузии и Молдовы в рамках "Ассоциированного трио" и ярко иллюстрирует неготовность Тбилиси и Кишинева стать реальным контрибьютором безопасности в Европе".Ранее сообщалось, что 3 марта Молдавия и Грузия направили заявки на вступление в Евросоюз. Владимир Зеленский подписал аналогичную заявку 28 февраля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/otnosheniya-1776987821.html

https://ria.ru/20220304/es-1776395754.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, грузия, евросоюз, украина, молдавия