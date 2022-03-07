https://ria.ru/20220307/zagranuchrezhdeniya-1777032604.html

МИД призвал Париж обеспечить безопасность российских загранучреждений

МИД призвал Париж обеспечить безопасность российских загранучреждений - РИА Новости, 07.03.2022

МИД призвал Париж обеспечить безопасность российских загранучреждений

В МИД РФ назвали экстремистским действием нападение на представительство Россотрудничества в Париже и потребовали от властей Франции обеспечить безопасность... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T14:03

2022-03-07T14:03

2022-03-07T14:09

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В МИД РФ назвали экстремистским действием нападение на представительство Россотрудничества в Париже и потребовали от властей Франции обеспечить безопасность российских учреждений."Требуем от французских властей обеспечить надлежащую безопасность наших официальных учреждений", - говорится в сообщении в Telegram-канале официального представителя МИД РФ Марии Захаровой."Точно таким же нападениям регулярно подвергались российские представительства на территории Украины до 2022 года, в частности Генконсульство РФ во Львове в декабре 2021 года. Поэтому не надо делать вид, что подобные экстремистские действия - это некий "справедливый гнев" в связи со спецоперацией ВС России. Все наоборот", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20220307/bezopasnost-1777032706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, франция, мария захарова, львов, украина