https://ria.ru/20220307/zagranuchrezhdeniya-1777032604.html
МИД призвал Париж обеспечить безопасность российских загранучреждений
МИД призвал Париж обеспечить безопасность российских загранучреждений - РИА Новости, 07.03.2022
МИД призвал Париж обеспечить безопасность российских загранучреждений
В МИД РФ назвали экстремистским действием нападение на представительство Россотрудничества в Париже и потребовали от властей Франции обеспечить безопасность... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T14:03
2022-03-07T14:03
2022-03-07T14:09
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
франция
мария захарова
львов
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_417:0:2816:1350_1920x0_80_0_0_ada38c753875a522df27a9111c30439d.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В МИД РФ назвали экстремистским действием нападение на представительство Россотрудничества в Париже и потребовали от властей Франции обеспечить безопасность российских учреждений."Требуем от французских властей обеспечить надлежащую безопасность наших официальных учреждений", - говорится в сообщении в Telegram-канале официального представителя МИД РФ Марии Захаровой."Точно таким же нападениям регулярно подвергались российские представительства на территории Украины до 2022 года, в частности Генконсульство РФ во Львове в декабре 2021 года. Поэтому не надо делать вид, что подобные экстремистские действия - это некий "справедливый гнев" в связи со спецоперацией ВС России. Все наоборот", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20220307/bezopasnost-1777032706.html
россия
франция
львов
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_360:0:2872:1884_1920x0_80_0_0_0f4458e9f81ed3a9965957fd96fcc466.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, франция, мария захарова, львов, украина
14:03 07.03.2022 (обновлено: 14:09 07.03.2022)
МИД призвал Париж обеспечить безопасность российских загранучреждений
МИД потребовал от Парижа обеспечить безопасность российских загранучреждений во Франции