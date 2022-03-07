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МИД призвал Париж обеспечить безопасность российских загранучреждений
МИД призвал Париж обеспечить безопасность российских загранучреждений - РИА Новости, 07.03.2022
МИД призвал Париж обеспечить безопасность российских загранучреждений
В МИД РФ назвали экстремистским действием нападение на представительство Россотрудничества в Париже и потребовали от властей Франции обеспечить безопасность... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T14:03
2022-03-07T14:09
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
франция
мария захарова
львов
украина
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В МИД РФ назвали экстремистским действием нападение на представительство Россотрудничества в Париже и потребовали от властей Франции обеспечить безопасность российских учреждений."Требуем от французских властей обеспечить надлежащую безопасность наших официальных учреждений", - говорится в сообщении в Telegram-канале официального представителя МИД РФ Марии Захаровой."Точно таким же нападениям регулярно подвергались российские представительства на территории Украины до 2022 года, в частности Генконсульство РФ во Львове в декабре 2021 года. Поэтому не надо делать вид, что подобные экстремистские действия - это некий "справедливый гнев" в связи со спецоперацией ВС России. Все наоборот", - подчеркнула она.
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россия
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, франция, мария захарова, львов, украина
14:03 07.03.2022 (обновлено: 14:09 07.03.2022)
 
МИД призвал Париж обеспечить безопасность российских загранучреждений

МИД потребовал от Парижа обеспечить безопасность российских загранучреждений во Франции

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В МИД РФ назвали экстремистским действием нападение на представительство Россотрудничества в Париже и потребовали от властей Франции обеспечить безопасность российских учреждений.
"Требуем от французских властей обеспечить надлежащую безопасность наших официальных учреждений", - говорится в сообщении в Telegram-канале официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Точно таким же нападениям регулярно подвергались российские представительства на территории Украины до 2022 года, в частности Генконсульство РФ во Львове в декабре 2021 года. Поэтому не надо делать вид, что подобные экстремистские действия - это некий "справедливый гнев" в связи со спецоперацией ВС России. Все наоборот", - подчеркнула она.
Здание центрального аппарата Россотрудничества - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 14:03
В Париже напали на представительство Россотрудничества
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреРоссияФранцияМария ЗахароваЛьвовУкраина
 
 
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