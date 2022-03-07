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Постпреды ЕС поручили оценить заявку Украины на вступление в союз
Постпреды ЕС поручили оценить заявку Украины на вступление в союз - РИА Новости, 07.03.2022
Постпреды ЕС поручили оценить заявку Украины на вступление в союз
Постпреды ЕС на заседании COREPER в понедельник договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС,... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T22:22
2022-03-07T22:23
в мире
молдавия
грузия
украина
европа
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Постпреды ЕС на заседании COREPER в понедельник договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС, сообщило французское председательство в Twitter."Постоянные представители договорились поручить Европейской комиссии подготовить свою оценку заявок на вступление в ЕС, представленных Украиной, Грузией и Молдавией. Соответствующее письмо будет подготовлено по письменной процедуре и согласовано Советом Европейского союза", - говорится в сообщении.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что заявка Киева на вступление в ЕС будет рассмотрена "в ближайшее время".
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в мире, молдавия, грузия, украина, европа
22:22 07.03.2022 (обновлено: 22:23 07.03.2022)
 
Постпреды ЕС поручили оценить заявку Украины на вступление в союз

Постпреды ЕС поручили оценить заявки Украины, Грузии и Молдавии на вступление в союз

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаг ЕС
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Постпреды ЕС на заседании COREPER в понедельник договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС, сообщило французское председательство в Twitter.
"Постоянные представители договорились поручить Европейской комиссии подготовить свою оценку заявок на вступление в ЕС, представленных Украиной, Грузией и Молдавией. Соответствующее письмо будет подготовлено по письменной процедуре и согласовано Советом Европейского союза", - говорится в сообщении.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что заявка Киева на вступление в ЕС будет рассмотрена "в ближайшее время".
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 17:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украина хочет, чтобы ее заявку в ЕС рассматривали отдельно от других стран
 
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