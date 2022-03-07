https://ria.ru/20220307/vstuplenie-1777091767.html

Постпреды ЕС поручили оценить заявку Украины на вступление в союз

Постпреды ЕС поручили оценить заявку Украины на вступление в союз - РИА Новости, 07.03.2022

Постпреды ЕС поручили оценить заявку Украины на вступление в союз

Постпреды ЕС на заседании COREPER в понедельник договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС,... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T22:22

2022-03-07T22:22

2022-03-07T22:23

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молдавия

грузия

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европа

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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Постпреды ЕС на заседании COREPER в понедельник договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС, сообщило французское председательство в Twitter."Постоянные представители договорились поручить Европейской комиссии подготовить свою оценку заявок на вступление в ЕС, представленных Украиной, Грузией и Молдавией. Соответствующее письмо будет подготовлено по письменной процедуре и согласовано Советом Европейского союза", - говорится в сообщении.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что заявка Киева на вступление в ЕС будет рассмотрена "в ближайшее время".

https://ria.ru/20220307/zayavka-1777063197.html

молдавия

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украина

европа

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, молдавия, грузия, украина, европа