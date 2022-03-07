https://ria.ru/20220307/vooruzhenie-1777065194.html
ВКС уничтожили два украинских пункта управления
ВКС уничтожили два украинских пункта управления - РИА Новости, 07.03.2022
ВКС уничтожили два украинских пункта управления
Воздушно-космические силы РФ в рамках спецоперации уничтожили два пункта управления, радиолокационная станция, пять складов боеприпасов и 11 районов... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T18:15
2022-03-07T18:15
2022-03-07T18:34
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ в рамках спецоперации уничтожили два пункта управления, радиолокационная станция, пять складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники., сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Продолжается нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены два пункта управления, радиолокационная станция, пять складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники.", - сказал генерал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220307/ukraina-1777065886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии
18:15 07.03.2022 (обновлено: 18:34 07.03.2022)
ВКС уничтожили два украинских пункта управления
ВКС уничтожили два украинских пункта управления и 11 районов сосредоточения вооружения