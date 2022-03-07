https://ria.ru/20220307/vooruzhenie-1777065194.html

ВКС уничтожили два украинских пункта управления

ВКС уничтожили два украинских пункта управления - РИА Новости, 07.03.2022

ВКС уничтожили два украинских пункта управления

Воздушно-космические силы РФ в рамках спецоперации уничтожили два пункта управления, радиолокационная станция, пять складов боеприпасов и 11 районов... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T18:15

2022-03-07T18:15

2022-03-07T18:34

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ в рамках спецоперации уничтожили два пункта управления, радиолокационная станция, пять складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники., сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Продолжается нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены два пункта управления, радиолокационная станция, пять складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники.", - сказал генерал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777065886.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, украина, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии