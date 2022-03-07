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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/vooruzhenie-1777065194.html
ВКС уничтожили два украинских пункта управления
ВКС уничтожили два украинских пункта управления - РИА Новости, 07.03.2022
ВКС уничтожили два украинских пункта управления
Воздушно-космические силы РФ в рамках спецоперации уничтожили два пункта управления, радиолокационная станция, пять складов боеприпасов и 11 районов... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T18:15
2022-03-07T18:34
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ в рамках спецоперации уничтожили два пункта управления, радиолокационная станция, пять складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники., сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Продолжается нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены два пункта управления, радиолокационная станция, пять складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники.", - сказал генерал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/ukraina-1777065886.html
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донецкая народная республика
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россия, украина, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии
18:15 07.03.2022 (обновлено: 18:34 07.03.2022)
 
ВКС уничтожили два украинских пункта управления

ВКС уничтожили два украинских пункта управления и 11 районов сосредоточения вооружения

© РИА Новости / Валерий МельниковРазбитая техника ВСУ
Разбитая техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Разбитая техника ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ в рамках спецоперации уничтожили два пункта управления, радиолокационная станция, пять складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники., сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Продолжается нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены два пункта управления, радиолокационная станция, пять складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники.", - сказал генерал.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 18:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВС России взяли под контроль еще пять населенных пунктов на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВоздушно-космические силы России
 
 
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