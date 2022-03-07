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Венгрия не поддержит расширение антироссийских санкций на энергосектор
Венгрия не поддержит расширение антироссийских санкций на энергосектор - РИА Новости, 07.03.2022
Венгрия не поддержит расширение антироссийских санкций на энергосектор
Венгрия не поддержит расширение антироссийских санкций на энергетический сектор, потому что это величайшая угроза для нацвалюты и венгров, заявил министр... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T18:15
2022-03-07T18:33
венгрия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Венгрия не поддержит расширение антироссийских санкций на энергетический сектор, потому что это величайшая угроза для нацвалюты и венгров, заявил министр финансов страны Михай Варга."Венгерский форинт - тоже жертва санкций Брюсселя. Санкции уже сейчас означают серьезную угрозу для экономики Венгрии. Расширение санкций на энергосектор означает самую большую угрозу для форинта и венгерского народа. Тот, кто просит о расширении санкций, хочет заставить венгерский народ платить цену за войну. Венгерское правительство не поддержит такой шаг ни на одном международном форуме", - сказал Варга в видеообращении, опубликованном в Facebook.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220307/frantsiya-1777064895.html
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венгрия, в мире, россия, украина
18:15 07.03.2022 (обновлено: 18:33 07.03.2022)
 
Венгрия не поддержит расширение антироссийских санкций на энергосектор

Венгрия не поддержит расширение антироссийских санкций на энергетический сектор

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Базилику Святого Стефана в Будапеште
Вид на Базилику Святого Стефана в Будапеште - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Венгрия не поддержит расширение антироссийских санкций на энергетический сектор, потому что это величайшая угроза для нацвалюты и венгров, заявил министр финансов страны Михай Варга.
"Венгерский форинт - тоже жертва санкций Брюсселя. Санкции уже сейчас означают серьезную угрозу для экономики Венгрии. Расширение санкций на энергосектор означает самую большую угрозу для форинта и венгерского народа. Тот, кто просит о расширении санкций, хочет заставить венгерский народ платить цену за войну. Венгерское правительство не поддержит такой шаг ни на одном международном форуме", - сказал Варга в видеообращении, опубликованном в Facebook.
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 18:14
Французов разозлили последствия антироссийских санкций
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 16:31
Шольц объяснил, почему энергосектор России исключили из-под санкций
 
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