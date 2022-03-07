Гинцбург: назальную вакцину от COVID-19 могут зарегистрировать раньше срока
Глава НИЦ Гинцбург: назальную вакцину от COVID-19 могут зарегистрировать раньше срока
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРаствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Раствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Назальную вакцину против коронавирусной инфекции, разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, могут зарегистрировать раньше, чем планировалось, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
"Минздрав установил нам дедлайн на 17 марта. То есть сколько к 17 марта мы сумеем интраназально провакцинировать, по этим результатам мы напишем отчет, а по результатам этого отчета Минздрав решит, регистрировать или нет. Судя по всему, зарегистрируют раньше", - сказал Гинцбург.
Он уточнил, что уже 104 человека получили назальную вакцину, никаких осложнений и побочных реакций у добровольцев нет.
В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи.