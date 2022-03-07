https://ria.ru/20220307/vaktsina-1776988180.html

Гинцбург: назальную вакцину от COVID-19 могут зарегистрировать раньше срока

Гинцбург: назальную вакцину от COVID-19 могут зарегистрировать раньше срока - РИА Новости, 07.03.2022

Гинцбург: назальную вакцину от COVID-19 могут зарегистрировать раньше срока

Назальную вакцину против коронавирусной инфекции, разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, могут зарегистрировать раньше,... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T03:18

2022-03-07T03:18

2022-03-07T03:18

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Назальную вакцину против коронавирусной инфекции, разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, могут зарегистрировать раньше, чем планировалось, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Он уточнил, что уже 104 человека получили назальную вакцину, никаких осложнений и побочных реакций у добровольцев нет.В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи.

https://ria.ru/20220306/primenenie-1776878673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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