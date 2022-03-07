Турция продолжит работать над инициативами о прекращении огня на Украине
В Анкаре заявили, что продолжат работу над инициативами по Украине для прекращения огня
© AP Photo / Francisco SecoМужчина продает флаги Турции в Стамбуле
© AP Photo / Francisco Seco
Мужчина продает флаги Турции в Стамбуле
АНКАРА, 7 мар – РИА Новости. Турция продолжит инициативы, чтобы прекращение огня на Украине стало постоянным, а мирные переговоры дали результаты, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
В воскресенье состоялись телефонные переговоры лидеров Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, посвященные ситуации на Украине. Переговоры продлились около часа.
"Мы приветствуем объявленное прекращение огня в Украине для эвакуации мирных жителей. Мы продолжим наши инициативы под руководством нашего президента, чтобы прекращение огня стало постоянным, а мирные переговоры дали результаты", - написал Калын в Twitter.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По данным на 6 марта, поражены более 2,2 тысячи объектов военной инфраструктуры, уничтожены 93 самолета, 778 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.