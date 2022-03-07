https://ria.ru/20220307/turtsiya-1777012971.html

Турция продолжит работать над инициативами о прекращении огня на Украине

Турция продолжит работать над инициативами о прекращении огня на Украине - РИА Новости, 07.03.2022

Турция продолжит работать над инициативами о прекращении огня на Украине

Турция продолжит инициативы, чтобы прекращение огня на Украине стало постоянным, а мирные переговоры дали результаты, заявил официальный представитель... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T11:06

2022-03-07T11:06

2022-03-07T11:06

в мире

турция

вооруженные силы рф

россия

киев

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 7 мар – РИА Новости. Турция продолжит инициативы, чтобы прекращение огня на Украине стало постоянным, а мирные переговоры дали результаты, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.В воскресенье состоялись телефонные переговоры лидеров Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, посвященные ситуации на Украине. Переговоры продлились около часа."Мы приветствуем объявленное прекращение огня в Украине для эвакуации мирных жителей. Мы продолжим наши инициативы под руководством нашего президента, чтобы прекращение огня стало постоянным, а мирные переговоры дали результаты", - написал Калын в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 6 марта, поражены более 2,2 тысячи объектов военной инфраструктуры, уничтожены 93 самолета, 778 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.

https://ria.ru/20220305/odobrenie-1776836202.html

https://ria.ru/20220305/vstrecha-1776723711.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, вооруженные силы рф, россия, киев, владимир путин, реджеп тайип эрдоган