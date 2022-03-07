https://ria.ru/20220307/tovarooborot-1776993633.html

Товарооборот России и КНР за первые два месяца 2022 вырос на 38,5 процента

Товарооборот России и КНР за первые два месяца 2022 вырос на 38,5 процента - РИА Новости, 07.03.2022

Товарооборот России и КНР за первые два месяца 2022 вырос на 38,5 процента

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых двух месяцев 2022 года вырос на 38,5% и составил 26,431 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T06:49

2022-03-07T06:49

2022-03-07T06:54

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китай

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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых двух месяцев 2022 года вырос на 38,5% и составил 26,431 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 41,5% в годовом выражении и составил 12,617 миллиарда долларов, поставки из РФ в КНР выросли на 35,8%, составив 13,813 миллиарда долларов.По итогам 2021 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776872413.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, китай