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Товарооборот России и КНР за первые два месяца 2022 вырос на 38,5 процента
Товарооборот России и КНР за первые два месяца 2022 вырос на 38,5 процента - РИА Новости, 07.03.2022
Товарооборот России и КНР за первые два месяца 2022 вырос на 38,5 процента
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых двух месяцев 2022 года вырос на 38,5% и составил 26,431 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T06:49
2022-03-07T06:54
в мире
россия
китай
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых двух месяцев 2022 года вырос на 38,5% и составил 26,431 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 41,5% в годовом выражении и составил 12,617 миллиарда долларов, поставки из РФ в КНР выросли на 35,8%, составив 13,813 миллиарда долларов.По итогам 2021 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.
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в мире, россия, китай
06:49 07.03.2022 (обновлено: 06:54 07.03.2022)
 
Товарооборот России и КНР за первые два месяца 2022 вырос на 38,5 процента

Товарооборот России и Китая за первые два месяца 2022 составил 26,431 миллиарда долларов

CC BY-SA 4.0 / Anton585 / Сухопутный порт Суйфэньхэ / Cropped imageКитай
Китай - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Anton585 / Сухопутный порт Суйфэньхэ / Cropped image
Китай
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых двух месяцев 2022 года вырос на 38,5% и составил 26,431 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.
Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 41,5% в годовом выражении и составил 12,617 миллиарда долларов, поставки из РФ в КНР выросли на 35,8%, составив 13,813 миллиарда долларов.
Здание китайского парламента на западной стороне площади Тяньаньмэнь в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
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В Китае заявили, что США просчитались с санкциями против России
По итогам 2021 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.
 
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