https://ria.ru/20220307/tovarooborot-1776993633.html
Товарооборот России и КНР за первые два месяца 2022 вырос на 38,5 процента
Товарооборот России и КНР за первые два месяца 2022 вырос на 38,5 процента - РИА Новости, 07.03.2022
Товарооборот России и КНР за первые два месяца 2022 вырос на 38,5 процента
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых двух месяцев 2022 года вырос на 38,5% и составил 26,431 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T06:49
2022-03-07T06:49
2022-03-07T06:54
в мире
россия
китай
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых двух месяцев 2022 года вырос на 38,5% и составил 26,431 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 41,5% в годовом выражении и составил 12,617 миллиарда долларов, поставки из РФ в КНР выросли на 35,8%, составив 13,813 миллиарда долларов.По итогам 2021 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776872413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, китай
06:49 07.03.2022 (обновлено: 06:54 07.03.2022)
Товарооборот России и КНР за первые два месяца 2022 вырос на 38,5 процента
Товарооборот России и Китая за первые два месяца 2022 составил 26,431 миллиарда долларов
ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых двух месяцев 2022 года вырос на 38,5% и составил 26,431 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.
Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 41,5% в годовом выражении и составил 12,617 миллиарда долларов, поставки из РФ в КНР выросли на 35,8%, составив 13,813 миллиарда долларов.
По итогам 2021 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.