https://ria.ru/20220307/tayvan-1777013747.html

Глава МИД КНР призвал не сравнивать вопросы Украины и Тайваня

Глава МИД КНР призвал не сравнивать вопросы Украины и Тайваня - РИА Новости, 07.03.2022

Глава МИД КНР призвал не сравнивать вопросы Украины и Тайваня

Вопросы Украины и Тайваня совершенно разные, и их нельзя сравнивать, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T11:14

2022-03-07T11:14

2022-03-07T11:31

в мире

китай

тайвань

гоминьдан

ван и (политик)

сша

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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Вопросы Украины и Тайваня совершенно разные, и их нельзя сравнивать, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции."Во-первых, тайваньский вопрос принципиально отличается от украинского, и их нельзя сравнивать", - заявил министр, отвечая на вопрос о том, что общего и какие различия есть в тайваньском и украинском вопросах.По его словам, принципиальное отличие заключается в том, что тайваньский вопрос – это исключительно внутреннее дело КНР, так как остров является неотъемлемой частью территории Китая, а украинский вопрос – это спор между странами.Также Ван И отметил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая и в конечном итоге он вернется "в объятия родины"."Тайвань в конце концов вернется в объятия родины", - сказал министр.По его словам, некоторые силы в США с целью сдерживания Китая поощряют силы, выступающие за независимость Тайваня, чем бросают вызов принципу "одного Китая", серьезно нарушают основы международных отношений и подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе.Он подчеркнул, что "попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220307/kitay-1777011693.html

https://ria.ru/20220305/tayvan-1776638902.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, гоминьдан, ван и (политик), сша