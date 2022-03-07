https://ria.ru/20220307/stikhotvorenie-1777001928.html
Рогозин рассказал Западу о русских, зачитав стихотворение Блока
Рогозин рассказал Западу о русских, зачитав стихотворение Блока - РИА Новости, 07.03.2022
Рогозин рассказал Западу о русских, зачитав стихотворение Блока
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на фоне роста политической напряженности и агрессивных заявлений от некоторых стран Запада записал видео, где... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T09:04
2022-03-07T09:04
2022-03-07T10:05
в мире
россия
украина
белоруссия
прибалтика
дмитрий рогозин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777005485_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_30a15fe6c27883db318dcbaa766819ad.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на фоне роста политической напряженности и агрессивных заявлений от некоторых стран Запада записал видео, где зачитал стихотворение Александра Блока "Скифы", объясняющее особую роль России в мире."Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. / Попробуйте, сразитесь с нами!" —продекламировал он.Стихотворение "Скифы" Блок написал в январе 1918 года после приостановки проходивших в Брест-Литовске мирных переговоров. Тогда Германия выдвинула ультимативные требования, согласно которым РСФСР теряла территории Украины, частично Белоруссии, Польши и Прибалтики, а также Великого Княжества Финляндского. Переговоры показывали, что Германия не откажется от захваченных территорий и потребует большего."Скифы" стали последним творением поэта — его реакцией на безрезультатные попытки договориться. В этой патриотической оде Блок представляет страну миротворцем, стоящим как "щит меж двух враждебных рас" — между Западом и Востоком. Поэт призывает к миру, говорит, что страна не будет втягиваться в войны по воле Старого Света, но всегда даст отпор, если придется."Придите к нам! От ужасов войны / Придите в мирные объятья! / Пока не поздно — старый меч в ножны, / Товарищи! Мы станем — братья! А если нет, — нам нечего терять, / И нам доступно вероломство! / Века, века вас будет проклинать / Больное позднее потомство!" — сказал Рогозин.
https://ria.ru/20220303/mask-1776388043.html
россия
украина
белоруссия
прибалтика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777005485_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_86b10218ba911e495108562bf8721ce3.jpg
Рогозин читает стихотворение Блока "Скифы"
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на фоне роста политической напряженности и агрессивных заявлений от некоторых стран Запада записал видео, где зачитал стихотворение Александра Блока "Скифы", объясняющее особую роль России в мире.
2022-03-07T09:04
true
PT3M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, белоруссия, прибалтика, дмитрий рогозин
09:04 07.03.2022 (обновлено: 10:05 07.03.2022)
Рогозин рассказал Западу о русских, зачитав стихотворение Блока
Глава "Роскосмоса" Рогозин записал видео, где зачитал стихотворение Блока "Скифы"
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на фоне роста политической напряженности и агрессивных заявлений от некоторых стран Запада записал видео, где зачитал стихотворение Александра Блока "Скифы", объясняющее особую роль России в мире.
"Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. / Попробуйте, сразитесь с нами!" —продекламировал он.
Стихотворение "Скифы" Блок написал в январе 1918 года после приостановки проходивших в Брест-Литовске мирных переговоров. Тогда Германия
выдвинула ультимативные требования, согласно которым РСФСР
теряла территории Украины
, частично Белоруссии
, Польши
и Прибалтики
, а также Великого Княжества Финляндского. Переговоры показывали, что Германия не откажется от захваченных территорий и потребует большего.
"Скифы" стали последним творением поэта — его реакцией на безрезультатные попытки договориться. В этой патриотической оде Блок представляет страну миротворцем, стоящим как "щит меж двух враждебных рас" — между Западом и Востоком. Поэт призывает к миру, говорит, что страна не будет втягиваться в войны по воле Старого Света, но всегда даст отпор, если придется.
"Придите к нам! От ужасов войны / Придите в мирные объятья! / Пока не поздно — старый меч в ножны, / Товарищи! Мы станем — братья! А если нет, — нам нечего терять, / И нам доступно вероломство! / Века, века вас будет проклинать / Больное позднее потомство!" — сказал Рогозин.