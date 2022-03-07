https://ria.ru/20220307/stikhotvorenie-1777001928.html

Рогозин рассказал Западу о русских, зачитав стихотворение Блока

Рогозин рассказал Западу о русских, зачитав стихотворение Блока - РИА Новости, 07.03.2022

Рогозин рассказал Западу о русских, зачитав стихотворение Блока

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на фоне роста политической напряженности и агрессивных заявлений от некоторых стран Запада записал видео, где... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T09:04

2022-03-07T09:04

2022-03-07T10:05

в мире

россия

украина

белоруссия

прибалтика

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на фоне роста политической напряженности и агрессивных заявлений от некоторых стран Запада записал видео, где зачитал стихотворение Александра Блока "Скифы", объясняющее особую роль России в мире."Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. / Попробуйте, сразитесь с нами!" —продекламировал он.Стихотворение "Скифы" Блок написал в январе 1918 года после приостановки проходивших в Брест-Литовске мирных переговоров. Тогда Германия выдвинула ультимативные требования, согласно которым РСФСР теряла территории Украины, частично Белоруссии, Польши и Прибалтики, а также Великого Княжества Финляндского. Переговоры показывали, что Германия не откажется от захваченных территорий и потребует большего."Скифы" стали последним творением поэта — его реакцией на безрезультатные попытки договориться. В этой патриотической оде Блок представляет страну миротворцем, стоящим как "щит меж двух враждебных рас" — между Западом и Востоком. Поэт призывает к миру, говорит, что страна не будет втягиваться в войны по воле Старого Света, но всегда даст отпор, если придется."Придите к нам! От ужасов войны / Придите в мирные объятья! / Пока не поздно — старый меч в ножны, / Товарищи! Мы станем — братья! А если нет, — нам нечего терять, / И нам доступно вероломство! / Века, века вас будет проклинать / Больное позднее потомство!" — сказал Рогозин.

https://ria.ru/20220303/mask-1776388043.html

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Рогозин читает стихотворение Блока "Скифы" Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на фоне роста политической напряженности и агрессивных заявлений от некоторых стран Запада записал видео, где зачитал стихотворение Александра Блока "Скифы", объясняющее особую роль России в мире. 2022-03-07T09:04 true PT3M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, белоруссия, прибалтика, дмитрий рогозин