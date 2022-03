https://ria.ru/20220307/ssha-1776704268.html

"Лидеры США глупые". Почему Трамп поддержал Россию и атаковал Байдена

"Лидеры США глупые". Почему Трамп поддержал Россию и атаковал Байдена - РИА Новости, 07.03.2022

"Лидеры США глупые". Почему Трамп поддержал Россию и атаковал Байдена

Многие американские политики осудили военную операцию на Украине, однако бывший президент Дональд Трамп и его последователи хвалят Владимира Путина. На сторону... РИА Новости, 07.03.2022

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Многие американские политики осудили военную операцию на Украине, однако бывший президент Дональд Трамп и его последователи хвалят Владимира Путина. На сторону России они не перешли — за громкими словами кроются амбиции в борьбе за конгресс и Белый дом. Больше всего досталось Джо Байдену: республиканцы обвиняют его в слабости и даже требуют импичмента. И без того невысокий рейтинг главы Белого дома может упасть еще ниже.Два пораженияВысказываясь о ситуации на Украине, Трамп традиционно не забыл и себя. "Катастрофы никогда бы не случилось, если бы не наши сфальсифицированные выборы и если бы я был президентом, — заявил он. — Теперь они (Россия. — Прим. ред.) смеются над нами, считают за кучку дураков".На конференции консервативных кругов США он отметил: "Я остаюсь единственным президентом XXI века, при котором Россия не вторгалась в другую страну". Добавил, что Путин, безусловно, умен, но главная проблема в том, что лидеры США — глупы. И российский президент теперь "получит целую страну за санкции на два доллара — довольно толково".Решение Путина признать ДНР и ЛНР Трамп назвал "гениальным". "Он собирается стать миротворцем. Это самая крупная миротворческая сила. <...> Мы могли бы использовать ее на нашей южной границе", — рассудил миллиардер, имея в виду незаконченный проект строительства стены между США и Мексикой.В эфире Fox News Трамп хвалился "хорошими отношениями" с Путиным и предположил, что спецоперация на Украине началась только из-за слабости администрации Белого дома. Ведущий эфира Такер Карлсон поддержал бывшего президента, а потом высказал собственное мнение."Это унизительное поражение для Джо Байдена. Он — наш лидер и поставил на карту всю репутацию страны, а Путин все равно сделал что хотел. Байден же вывел войска из Афганистана и вооружил талибов* передовым американским оружием. Два промаха за год! Администрация Байдена напыщенна, нелепа и зациклена на себе — не сильно отличается от увядающего старика, который ее возглавляет", — восклицал в эфире один из самых популярных телеведущих Америки.Санкционную политику Карлсон тоже высмеял. "Камала Харрис — шут, но в Белом доме этого не понимают. Никто (в правительстве России. — Прим. ред.) не ожидает, что эти ограничения к чему-то приведут. Вам больше никто не верит, Джо Байден", — прокомментировал он высказывания главы Белого дома и вице-президента о "беспрецедентных мерах против России".Ранее Карлсон критиковал Белый дом — в том числе и при Трампе — за чрезмерное разжигание ненависти американцев к России. Но все не так однозначно, отмечал он: на Украине тоже нет демократии. "Ее лидеры когда-то посылали миллионы долларов семье Джо Байдена. Президент Украины арестовал основного политического оппонента, закрыл газеты и телеканалы, которые осмеливались выступать с критикой", — подчеркивал ведущий Fox News.Главная угрозаВслед за Трампом в подобном ключе стали высказываться другие республиканцы. Кандидат в сенат от штата Огайо Джей Ди Вэнс признался — ему все равно, что произойдет с Украиной. И заявил в Twitter, что "наши лидеры больше заботятся об украинской границе, чем о собственной". Другие его однопартийцы тоже обвиняют Белый дом, который якобы больше озабочен заокеанским конфликтом, чем незаконной иммиграцией. Об этом пишет, например, официальный Twitter-аккаунт республиканской фракции в судебном комитете палаты представителей.Консервативные и правые блогеры пошли еще дальше: некоторые даже поддержали Владимира Путина и его действия на Украине. "Я на стороне России", — объявил автор подкастов Джо Олтманн в конце февраля. В Telegram-каналах и Facebook-группах типа "Голос патриота" и "Техас за Дональда Трампа 2020" участники тоже выступали за Россию. Некоторые утверждали, что доверяют Путину больше, чем Байдену. В целом, судя по анализу, проведенному компанией Zignal Labs, количество пророссийских сообщений в англоязычных соцсетях, кабельном телевидении и СМИ за прошедшую неделю выросло в 26 раз по сравнению с первой неделей февраля.Конечно, не все республиканцы и сторонники бывшего хозяина Белого дома поддерживают Россию. Сенатор от штата Кентукки Митч Макконнелл призвал администрацию Байдена оказать Украине прямую военную помощь. Один из самых одиозных политиков Стив Бэннон, бывший советник Трампа и ведущий популярного консервативного подкаста, тоже осудил Москву. Но главной мишенью опять стал Байден. В эфире 25 февраля Бэннон сказал, что конгресс должен объявить импичмент президенту за "разжигание войны на Украине"."У Европы нет желания сражаться, разве не ясно? Ты разворошил осиное гнездо", — обратился он к Байдену.Некоторые в партии занимают и вполне умеренные позиции. Сенатор от Миссури Джош Хоули уверен, что НАТО должна пойти навстречу России. Он считает, что главная угроза американской безопасности — Китай. "Скептически отношусь к расширению и в физическом, и в любом смысле наших обязательств по безопасности в Европе", — заметил Хоули.Слева направоНа протяжении всей политической карьеры Трамп не раз высказывался положительно о президенте России и главах европейских стран, не согласных с линией Брюсселя.Так, в 2016-м Виктор Орбан предложил поддержку тогдашнему кандидату в президенты США — и тот впоследствии хорошо отзывался о венгерском лидере. Тогда же позитивно высказывался о Трампе и Владимир Путин. Это повлияло на мнение сторонников партии. По данным The Washington Post, среди электората республиканцев отношение к главе России улучшилось с десяти процентов в июле 2014-го — после событий в Крыму и Донбассе — до 37% в декабре 2016-го. Мэтью Хаймбах, основатель Традиционалистской рабочей партии, тогда выразил восхищение Кремлем и консервативными лидерами Европы: "Россия вдохновляет меня очень сильно. Я вижу Путина лидером свободного мира".А опрос Yahoo News / YouGov, проведенный в январе 2022-го, показал, что 62% процента республиканцев и их сторонников считают Владимира Путина более сильным лидером, чем Джо Байден."Не ищите последовательности в политике республиканцев, — посоветовал газете The New York Times Крейг Ширли, биограф Рональда Рейгана и политический консультант. — Партия сейчас немного шизофренична. Раньше она была едина в борьбе с коммунизмом, но теперь отношение к России смешалось с внутренней политикой".Хэл Брэндс, историк из Университета Джонса Хопкинса, напомнил, что в годы холодной войны некоторые крайне левые одобрительно отзывались о Советском Союзе как об альтернативе дикому капитализму. Так политики пытались достичь собственных целей внутри страны и произвести впечатление на электорат.Нынешнее "увлечение Путиным", считает он, также связано с внутриполитической борьбой. "Видите, как часто подражают ему те, кто претендует на места в будущем конгрессе", — сказал Брэндс газете The Washington Post. На основании его слов и собственных наблюдений издание делает вывод: если раньше Кремль считали врагом демократии, то теперь он стал "символом" для правых консерваторов США.В то время как многие американские политики требуют более жестких санкций, левые прогрессисты считают иначе. Представители объединения "Бригада" партии демократов, в том числе известная социалистическими высказываниями Александрия Окасио-Кортес, призывают не принимать "бесчеловечных" мер. Они не приветствуют коллективного наказания всех россиян. Хотя общую идею санкций поддерживают.Открытый вопросМежду тем рейтинг Байдена падает. Согласно свежему опросу ABC News, его работу одобряет лишь каждый третий респондент, а 55% высказались против. При этом половина опрошенных считает, что конгресс должны возглавлять республиканцы. Демократов поддерживают 40%. Правда, исследование проводили еще до начала военной операции на Украине. Нынешний же рейтинг президента, скорее всего, еще ниже — противостояние с Россией может привести к росту инфляции в США на десять процентов. Такого не было с 1981-го, напоминает CNN.А Трамп не теряет времени даром. В конце февраля он наконец запустил собственную соцсеть "Правда". Решение о ее создании принял в прошлом году, когда Twitter, Facebook и YouTube забанили аккаунты еще действующего президента после видеообращения к участникам штурма Капитолия.Слова Трампа о России обращены в первую очередь к Байдену, уверен главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. "Речь была очень агрессивной. Выборы подтасованы, победа украдена, а президент глупый — главный посыл. Суть заявления сводилась к тому, что он выставит свою кандидатуру в 2024-м, — подчеркивает Васильев. — Действительно, нельзя исключать, что при Трампе российско-американские отношения могли быть иными. Пусть и в своеобразной манере, но этот политик встал на защиту российского президента".Однако республиканец ввязался в сложную игру. "Для него Украина — головная боль, ведь из-за давления на Владимира Зеленского он получил свой первый импичмент. Но при этом всегда говорил, что украинские вопросы для США не в приоритете. Поэтому Трамп не против, чтобы эти проблемы решились при помощи России", — считает аналитик. От развития событий будет зависеть, наберет или потеряет очки Трамп. Впрочем, то же самое можно сказать и про Байдена.При этом сейчас рейтинг бывшего президента весьма высок. Так, 59% посетителей консервативной политической конференции во Флориде 26 февраля проголосовали за его возвращение в Белый дом, пишет Reuters. И это как минимум говорит о высоких шансах республиканцев на ноябрьских промежуточных выборах в конгресс.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Дмитрий Ермаков

Дмитрий Ермаков

