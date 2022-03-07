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Шольц заявил о желании снизить зависимость от российского газа
Шольц заявил о желании снизить зависимость от российского газа - РИА Новости, 07.03.2022
Шольц заявил о желании снизить зависимость от российского газа
В ФРГ уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам, заявил канцлер ФРГ... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T18:01
2022-03-07T18:01
германия
экономика
олаф шольц
россия
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БЕРЛИН, 7 мар – РИА Новости. В ФРГ уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Федеральное правительство уже несколько месяцев работает со своими партнерами в Европейском союзе и за его пределами над разработкой альтернатив российской энергии. Но это не происходит в одночасье. Поэтому с нашей стороны было сознательным решением продолжить деятельность коммерческих предприятий в области энергоснабжения с Россией", - сказал глава правительства ФРГ, его заявление приводит пресс-служба кабмина.
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германия, экономика, олаф шольц, россия
18:01 07.03.2022
 
Шольц заявил о желании снизить зависимость от российского газа

Шольц: ФРГ с партнерами несколько месяцев работают над альтернативой российскому газу

© REUTERS / John Macdougall/ PoolКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / John Macdougall/ Pool
Канцлер Германии Олаф Шольц
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 мар – РИА Новости. В ФРГ уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Федеральное правительство уже несколько месяцев работает со своими партнерами в Европейском союзе и за его пределами над разработкой альтернатив российской энергии. Но это не происходит в одночасье. Поэтому с нашей стороны было сознательным решением продолжить деятельность коммерческих предприятий в области энергоснабжения с Россией", - сказал глава правительства ФРГ, его заявление приводит пресс-служба кабмина.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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Медведев "поздравил" европейских коллег с рекордной ценой на газ
 
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