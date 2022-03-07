https://ria.ru/20220307/sholts-1777063736.html
Шольц заявил о желании снизить зависимость от российского газа
Шольц заявил о желании снизить зависимость от российского газа - РИА Новости, 07.03.2022
Шольц заявил о желании снизить зависимость от российского газа
В ФРГ уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам, заявил канцлер ФРГ... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T18:01
2022-03-07T18:01
2022-03-07T18:01
германия
экономика
олаф шольц
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774349238_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f905e919d409b1d05b4775885bfe09f.jpg
БЕРЛИН, 7 мар – РИА Новости. В ФРГ уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Федеральное правительство уже несколько месяцев работает со своими партнерами в Европейском союзе и за его пределами над разработкой альтернатив российской энергии. Но это не происходит в одночасье. Поэтому с нашей стороны было сознательным решением продолжить деятельность коммерческих предприятий в области энергоснабжения с Россией", - сказал глава правительства ФРГ, его заявление приводит пресс-служба кабмина.
https://ria.ru/20220307/gaz-1777030325.html
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774349238_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_0ab2f54e9aec34e494239361230d283b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, экономика, олаф шольц, россия
Шольц заявил о желании снизить зависимость от российского газа
Шольц: ФРГ с партнерами несколько месяцев работают над альтернативой российскому газу