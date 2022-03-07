https://ria.ru/20220307/sholts-1777063736.html

Шольц заявил о желании снизить зависимость от российского газа

Шольц заявил о желании снизить зависимость от российского газа - РИА Новости, 07.03.2022

Шольц заявил о желании снизить зависимость от российского газа

В ФРГ уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам, заявил канцлер ФРГ... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T18:01

2022-03-07T18:01

2022-03-07T18:01

германия

экономика

олаф шольц

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774349238_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f905e919d409b1d05b4775885bfe09f.jpg

БЕРЛИН, 7 мар – РИА Новости. В ФРГ уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Федеральное правительство уже несколько месяцев работает со своими партнерами в Европейском союзе и за его пределами над разработкой альтернатив российской энергии. Но это не происходит в одночасье. Поэтому с нашей стороны было сознательным решением продолжить деятельность коммерческих предприятий в области энергоснабжения с Россией", - сказал глава правительства ФРГ, его заявление приводит пресс-служба кабмина.

https://ria.ru/20220307/gaz-1777030325.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

германия, экономика, олаф шольц, россия