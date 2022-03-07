https://ria.ru/20220307/sholts-1777052269.html
Шольц объяснил, почему энергосектор России исключили из-под санкций
Шольц объяснил, почему энергосектор России исключили из-под санкций - РИА Новости, 07.03.2022
Шольц объяснил, почему энергосектор России исключили из-под санкций
Поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы сейчас нет, заявил канцлер ФРГ... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T16:31
2022-03-07T16:31
2022-03-07T17:58
россия
европа
германия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774346243_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9ff7a06219439117cefd67ebb64f8a73.jpg
БЕРЛИН, 7 мар – РИА Новости. Поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы сейчас нет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.По словам канцлера, Германия "приветствует все международные усилия", направленные на то, чтобы отреагировать на операцию РФ на Украине "далеко идущими и целенаправленными санкциями". К этим санкциям, в частности, относятся ограничения против российских финансовых учреждений, Центрального банка России и более 500 физических лиц, против экспорта "важных товаров", сказал Шольц.
https://ria.ru/20220307/gaz-1777030325.html
россия
европа
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774346243_31:0:2760:2047_1920x0_80_0_0_c577927523e3caf878c25e783be59ef1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, германия, экономика
16:31 07.03.2022 (обновлено: 17:58 07.03.2022)
Шольц объяснил, почему энергосектор России исключили из-под санкций
Канцлер ФРГ Шольц: энергосектор России исключили из-под санкций из-за безопасности Европы
БЕРЛИН, 7 мар – РИА Новости. Поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы сейчас нет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Все наши шаги построены таким образом, чтобы сильно ударить по России
и быть устойчивыми в долгосрочной перспективе. Европа
намеренно вывела поставки энергоносителей из России из-под санкций. В настоящее время нет другого способа обеспечить энергообеспечение Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности. Поэтому это имеет существенное значение для услуг, представляющих общий интерес, и повседневной жизни наших граждан", - заявил Шольц, текст заявление приводит пресс-служба кабмина ФРГ
.
По словам канцлера, Германия "приветствует все международные усилия", направленные на то, чтобы отреагировать на операцию РФ на Украине "далеко идущими и целенаправленными санкциями". К этим санкциям, в частности, относятся ограничения против российских финансовых учреждений, Центрального банка России и более 500 физических лиц, против экспорта "важных товаров", сказал Шольц.