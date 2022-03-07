https://ria.ru/20220307/sholts-1777052269.html

Шольц объяснил, почему энергосектор России исключили из-под санкций

Шольц объяснил, почему энергосектор России исключили из-под санкций - РИА Новости, 07.03.2022

Шольц объяснил, почему энергосектор России исключили из-под санкций

Поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы сейчас нет, заявил канцлер ФРГ... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T16:31

2022-03-07T16:31

2022-03-07T17:58

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БЕРЛИН, 7 мар – РИА Новости. Поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы сейчас нет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.По словам канцлера, Германия "приветствует все международные усилия", направленные на то, чтобы отреагировать на операцию РФ на Украине "далеко идущими и целенаправленными санкциями". К этим санкциям, в частности, относятся ограничения против российских финансовых учреждений, Центрального банка России и более 500 физических лиц, против экспорта "важных товаров", сказал Шольц.

https://ria.ru/20220307/gaz-1777030325.html

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европа

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, европа, германия, экономика