Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220307/sholts-1777052269.html
Шольц объяснил, почему энергосектор России исключили из-под санкций
Шольц объяснил, почему энергосектор России исключили из-под санкций - РИА Новости, 07.03.2022
Шольц объяснил, почему энергосектор России исключили из-под санкций
Поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы сейчас нет, заявил канцлер ФРГ... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T16:31
2022-03-07T17:58
россия
европа
германия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774346243_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9ff7a06219439117cefd67ebb64f8a73.jpg
БЕРЛИН, 7 мар – РИА Новости. Поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы сейчас нет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.По словам канцлера, Германия "приветствует все международные усилия", направленные на то, чтобы отреагировать на операцию РФ на Украине "далеко идущими и целенаправленными санкциями". К этим санкциям, в частности, относятся ограничения против российских финансовых учреждений, Центрального банка России и более 500 физических лиц, против экспорта "важных товаров", сказал Шольц.
https://ria.ru/20220307/gaz-1777030325.html
россия
европа
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774346243_31:0:2760:2047_1920x0_80_0_0_c577927523e3caf878c25e783be59ef1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, германия, экономика
16:31 07.03.2022 (обновлено: 17:58 07.03.2022)
 
Шольц объяснил, почему энергосектор России исключили из-под санкций

Канцлер ФРГ Шольц: энергосектор России исключили из-под санкций из-за безопасности Европы

© REUTERS / John Macdougall/PoolКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / John Macdougall/Pool
Канцлер Германии Олаф Шольц
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 мар – РИА Новости. Поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы сейчас нет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Все наши шаги построены таким образом, чтобы сильно ударить по России и быть устойчивыми в долгосрочной перспективе. Европа намеренно вывела поставки энергоносителей из России из-под санкций. В настоящее время нет другого способа обеспечить энергообеспечение Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности. Поэтому это имеет существенное значение для услуг, представляющих общий интерес, и повседневной жизни наших граждан", - заявил Шольц, текст заявление приводит пресс-служба кабмина ФРГ.
По словам канцлера, Германия "приветствует все международные усилия", направленные на то, чтобы отреагировать на операцию РФ на Украине "далеко идущими и целенаправленными санкциями". К этим санкциям, в частности, относятся ограничения против российских финансовых учреждений, Центрального банка России и более 500 физических лиц, против экспорта "важных товаров", сказал Шольц.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 13:43
Медведев "поздравил" европейских коллег с рекордной ценой на газ
 
РоссияЕвропаГерманияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала