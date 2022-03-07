https://ria.ru/20220307/sdelki-1777035605.html

Правительство утвердило правила сделок с зарубежными компаниями

Правительство утвердило правила сделок с зарубежными компаниями - РИА Новости, 07.03.2022

Правительство утвердило правила сделок с зарубежными компаниями

Правительство РФ утвердило правила сделок с иностранными компаниями в условиях санкций, все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T14:22

2022-03-07T14:22

2022-03-07T14:24

михаил мишустин

россия

норвегия

сан-марино

в мире

евросоюз

правительство рф

сша

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила сделок с иностранными компаниями в условиях санкций, все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сообщили в пресс-службе кабмина.Постановление, устанавливающее новый порядок, подписал премьер Михаил Мишустин."Согласно документу российская компания-резидент или иностранная фирма из списка недружественных стран должны обратиться с заявлением о разрешении на сделку. Там должна содержаться исчерпывающая информация о заявителе, включая документ о бенефициарных владельцах компании. На основе анализа поступивших документов и характера будущего соглашения будет приниматься решение об одобрении или отказе в его реализации. При этом может выдаваться разрешение на проведение сделки, с обозначением условий ее исполнения", - говорится в сообщении пресс-службы.Изменения необходимы, чтобы обеспечить финансовую стабильность России в условиях внешнего санкционного давления, отметили в кабмине.Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли, в частности, Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

https://ria.ru/20220307/neft-1777033934.html

россия

норвегия

сан-марино

сша

канада

сингапур

южная корея

тайвань

австралия

великобритания

монако

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

михаил мишустин, россия, норвегия, сан-марино, в мире, евросоюз, правительство рф, сша, канада, сингапур, южная корея, тайвань, австралия, великобритания, монако