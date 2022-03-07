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Правительство утвердило правила сделок с зарубежными компаниями
Правительство утвердило правила сделок с зарубежными компаниями - РИА Новости, 07.03.2022
Правительство утвердило правила сделок с зарубежными компаниями
Правительство РФ утвердило правила сделок с иностранными компаниями в условиях санкций, все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T14:22
2022-03-07T14:24
михаил мишустин
россия
норвегия
сан-марино
в мире
евросоюз
правительство рф
сша
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила сделок с иностранными компаниями в условиях санкций, все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сообщили в пресс-службе кабмина.Постановление, устанавливающее новый порядок, подписал премьер Михаил Мишустин."Согласно документу российская компания-резидент или иностранная фирма из списка недружественных стран должны обратиться с заявлением о разрешении на сделку. Там должна содержаться исчерпывающая информация о заявителе, включая документ о бенефициарных владельцах компании. На основе анализа поступивших документов и характера будущего соглашения будет приниматься решение об одобрении или отказе в его реализации. При этом может выдаваться разрешение на проведение сделки, с обозначением условий ее исполнения", - говорится в сообщении пресс-службы.Изменения необходимы, чтобы обеспечить финансовую стабильность России в условиях внешнего санкционного давления, отметили в кабмине.Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли, в частности, Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.
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михаил мишустин, россия, норвегия, сан-марино, в мире, евросоюз, правительство рф, сша, канада, сингапур, южная корея, тайвань, австралия, великобритания, монако
14:22 07.03.2022 (обновлено: 14:24 07.03.2022)
 
Правительство утвердило правила сделок с зарубежными компаниями

Правительство утвердило правила сделок с зарубежными компаниями из недружественных стран

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом правительства РФ в Москве
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила сделок с иностранными компаниями в условиях санкций, все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сообщили в пресс-службе кабмина.
Постановление, устанавливающее новый порядок, подписал премьер Михаил Мишустин.
"Согласно документу российская компания-резидент или иностранная фирма из списка недружественных стран должны обратиться с заявлением о разрешении на сделку. Там должна содержаться исчерпывающая информация о заявителе, включая документ о бенефициарных владельцах компании. На основе анализа поступивших документов и характера будущего соглашения будет приниматься решение об одобрении или отказе в его реализации. При этом может выдаваться разрешение на проведение сделки, с обозначением условий ее исполнения", - говорится в сообщении пресс-службы.
Изменения необходимы, чтобы обеспечить финансовую стабильность России в условиях внешнего санкционного давления, отметили в кабмине.
Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли, в частности, Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.
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Михаил МишустинРоссияНорвегияСан-МариноВ миреЕвросоюзПравительство РФСШАКанадаСингапурЮжная КореяТайваньАвстралияВеликобританияМонако
 
 
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