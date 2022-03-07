Сенатор США объяснил опасность введения бесполетной зоны над Украиной
Сенатор США Рубио: введение бесполетной зоны над Украиной может привести к мировой войне
© AP Photo / Richard DrewАмериканский сенатор от Флориды Марко Рубио
© AP Photo / Richard Drew
Американский сенатор от Флориды Марко Рубио
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Марко Рубио в эфире телеканала ABC выступил с резким предупреждением в адрес тех, кто призывает к введению бесполетной зоны над Украиной.
"Думаю, людям надо осознать, что значит бесполетная зона. Это не просто какое-то правило, которое вы приняли, и все дружно соблюдают. Это готовность сбивать российские военные самолеты, это приведет к началу третьей мировой войны", — заявил политик.
Ранее газета Politico написала, что американские сенаторы как от Демократической, так и от Республиканской партии, выступили против введения бесполетной зоны на Украине, поскольку это грозит эскалацией конфликта.
Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Вчера, 08:00Украина превращается в Сомали