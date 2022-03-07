https://ria.ru/20220307/provokatsiya-1777091508.html

Новак: Россия обладает данными о готовящейся провокации против ГТС Украины

Новак: Россия обладает данными о готовящейся провокации против ГТС Украины - РИА Новости, 07.03.2022

Новак: Россия обладает данными о готовящейся провокации против ГТС Украины

Россия имеет сведения о готовящейся провокации в отношении газотранспортной системы Украины, считает это опасным и в этом не заинтересована, заявил вице-премьер РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T22:20

2022-03-07T22:20

2022-03-07T22:28

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

александр новак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735122026_0:102:2890:1729_1920x0_80_0_0_0b193eb4096b4d37fa9094c4d2f1d9bd.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия имеет сведения о готовящейся провокации в отношении газотранспортной системы Украины, считает это опасным и в этом не заинтересована, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."По имеющимся у нас сведениям, готовится провокация относительно ГТС Украины, а конкретно - против газоперекачивающих станций. Хочу заранее об этом предупредить - это крайне опасно, Россия в этом не заинтересована. Мы делаем все, чтобы не допустить этого", - сказал Новак журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/neft-1777090897.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, александр новак