https://ria.ru/20220307/provokatsiya-1777091508.html
Новак: Россия обладает данными о готовящейся провокации против ГТС Украины
Новак: Россия обладает данными о готовящейся провокации против ГТС Украины - РИА Новости, 07.03.2022
Новак: Россия обладает данными о готовящейся провокации против ГТС Украины
Россия имеет сведения о готовящейся провокации в отношении газотранспортной системы Украины, считает это опасным и в этом не заинтересована, заявил вице-премьер РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T22:20
2022-03-07T22:20
2022-03-07T22:28
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
александр новак
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия имеет сведения о готовящейся провокации в отношении газотранспортной системы Украины, считает это опасным и в этом не заинтересована, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."По имеющимся у нас сведениям, готовится провокация относительно ГТС Украины, а конкретно - против газоперекачивающих станций. Хочу заранее об этом предупредить - это крайне опасно, Россия в этом не заинтересована. Мы делаем все, чтобы не допустить этого", - сказал Новак журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/neft-1777090897.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, александр новак
22:20 07.03.2022 (обновлено: 22:28 07.03.2022)
Новак: Россия обладает данными о готовящейся провокации против ГТС Украины
Новак сообщил о готовящейся провокации против ГТС Украины, Россия в этом не заинтересована