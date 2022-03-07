Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220307/provokatsiya-1777091508.html
Новак: Россия обладает данными о готовящейся провокации против ГТС Украины
Новак: Россия обладает данными о готовящейся провокации против ГТС Украины - РИА Новости, 07.03.2022
Новак: Россия обладает данными о готовящейся провокации против ГТС Украины
Россия имеет сведения о готовящейся провокации в отношении газотранспортной системы Украины, считает это опасным и в этом не заинтересована, заявил вице-премьер РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T22:20
2022-03-07T22:28
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
александр новак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735122026_0:102:2890:1729_1920x0_80_0_0_0b193eb4096b4d37fa9094c4d2f1d9bd.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия имеет сведения о готовящейся провокации в отношении газотранспортной системы Украины, считает это опасным и в этом не заинтересована, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."По имеющимся у нас сведениям, готовится провокация относительно ГТС Украины, а конкретно - против газоперекачивающих станций. Хочу заранее об этом предупредить - это крайне опасно, Россия в этом не заинтересована. Мы делаем все, чтобы не допустить этого", - сказал Новак журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/neft-1777090897.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735122026_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f3a8d156f2a6ed0b6dabe116c1865e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, александр новак
22:20 07.03.2022 (обновлено: 22:28 07.03.2022)
 
Новак: Россия обладает данными о готовящейся провокации против ГТС Украины

Новак сообщил о готовящейся провокации против ГТС Украины, Россия в этом не заинтересована

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия имеет сведения о готовящейся провокации в отношении газотранспортной системы Украины, считает это опасным и в этом не заинтересована, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"По имеющимся у нас сведениям, готовится провокация относительно ГТС Украины, а конкретно - против газоперекачивающих станций. Хочу заранее об этом предупредить - это крайне опасно, Россия в этом не заинтересована. Мы делаем все, чтобы не допустить этого", - сказал Новак журналистам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 22:12
Новак: отказ от российской нефти вызовет скачок цен до $300 за баррель
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала