https://ria.ru/20220307/provokatsiya-1776990320.html

Минобороны: Киев готовит провокацию с ядерным реактором в Харькове

Минобороны: Киев готовит провокацию с ядерным реактором в Харькове - РИА Новости, 07.03.2022

Минобороны: Киев готовит провокацию с ядерным реактором в Харькове

Служба безопасности Украины вместе с националистами готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе Харькова, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T04:56

2022-03-07T04:56

2022-03-07T07:35

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины вместе с националистами готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе Харькова, сообщили в Минобороны России.Националисты, по информации российских военных, заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке в Харьковском физико-техническом институте."СБУ и боевики батальона "Азов" планируют подорвать реактор и обвинить Вооруженные силы России в якобы нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке", - добавили в Минобороны.Шестого марта в Харьков прибыли зарубежные журналисты для фиксации последствий провокации, чтобы затем обвинить Россию в экологической катастрофе.Провокация на Запорожской АЭСРанее российский лидер Владимир Путин подробно рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону о провокации в районе Запорожской АЭС, которую устроили украинские националисты.По данным Минобороны, в ночь на пятницу около АЭС украинские диверсанты напали на мобильный патруль Росгвардии, выполнявший патрулирование территории. Из окон учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам открыли шквальный огонь из стрелкового оружия. В ответ огневые точки радикалов были подавлены. Как указали в оборонном ведомстве, диверсионная группа подожгла здание, когда покидала его.Во время телефонного разговора Макрон выразил обеспокоенность по поводу обеспечения безопасности атомных электростанций на Украине. Путин же отметил, что попытки переложить ответственность за инцидент на российских военных — это циничная пропаганда. Президент добавил, что Вооруженные силы также контролируют Чернобыльскую АЭС, чтобы исключить возможность провокаций.Специальная военная операцияРоссия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал Путин, об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220306/evakuatsiya-1776969883.html

https://ria.ru/20220306/ukraina-1776881840.html

https://ria.ru/20220306/mariupol-1776954596.html

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