https://ria.ru/20220307/provokatsiya-1776985186.html

Минобороны: СБУ готовит провокацию с радиоактивным заражением Харькова

Минобороны: СБУ готовит провокацию с радиоактивным заражением Харькова - РИА Новости, 07.03.2022

Минобороны: СБУ готовит провокацию с радиоактивным заражением Харькова

Служба безопасности Украины вместе с националистами готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе Харькова, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T01:36

2022-03-07T01:36

2022-03-07T03:40

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины вместе с националистами готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе Харькова, сообщили в Минобороны России.Националисты, по информации российских военных, заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке в Харьковском физико-техническом институте."СБУ и боевики батальона "Азов" планируют подорвать реактор и обвинить Вооруженные силы России в якобы нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке", - добавили в Минобороны.Шестого марта в Харьков прибыли зарубежные журналисты для фиксации последствий провокации, чтобы затем обвинить Россию в экологической катастрофе.Ранее в Минобороны заявили, что Москва получила от сотрудников украинских биолабораторий документы, подтверждающие, что на Украине, в непосредственной близости от территории России, разрабатывались компоненты биологического оружия.Кроме того, как рассказал РИА Новости осведомленный источник, киевские власти при поддержке Запада занимались опытно-конструкторскими работами по разработке ядерного оружия. В качестве площадки использовалась зона Чернобыльской АЭС.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.

https://ria.ru/20220306/zaes-1776939164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия