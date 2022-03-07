https://ria.ru/20220307/pravitelstvo-1777073901.html
Правительство приостановило недискриминационный доступ к субъектам в портах
Правительство приостановило недискриминационный доступ к субъектам в портах - РИА Новости, 07.03.2022
Правительство приостановило недискриминационный доступ к субъектам в портах
Правительство РФ приостановило до 1 июля действие постановления о недискриминационном доступе к услугам субъектов естественных монополий в морских портах,... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T19:36
2022-03-07T19:36
2022-03-07T19:39
экономика
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Правительство РФ приостановило до 1 июля действие постановления о недискриминационном доступе к услугам субъектов естественных монополий в морских портах, сообщается в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Правительство РФ постановляет: приостановить до 1 июля 2022 года действие постановления правительства РФ от 20 октября 2017 года № 1285 "Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в морских портах", - говорится в тексте документа.
https://ria.ru/20220306/sektora-1776896985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия
19:36 07.03.2022 (обновлено: 19:39 07.03.2022)
Правительство приостановило недискриминационный доступ к субъектам в портах
Правительство приостановило недискриминационный доступ к субъектам монополий в портах