https://ria.ru/20220307/pravitelstvo-1777073901.html

Правительство приостановило недискриминационный доступ к субъектам в портах

Правительство приостановило недискриминационный доступ к субъектам в портах - РИА Новости, 07.03.2022

Правительство приостановило недискриминационный доступ к субъектам в портах

Правительство РФ приостановило до 1 июля действие постановления о недискриминационном доступе к услугам субъектов естественных монополий в морских портах,... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T19:36

2022-03-07T19:36

2022-03-07T19:39

экономика

россия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Правительство РФ приостановило до 1 июля действие постановления о недискриминационном доступе к услугам субъектов естественных монополий в морских портах, сообщается в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Правительство РФ постановляет: приостановить до 1 июля 2022 года действие постановления правительства РФ от 20 октября 2017 года № 1285 "Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в морских портах", - говорится в тексте документа.

https://ria.ru/20220306/sektora-1776896985.html

россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия