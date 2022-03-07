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Правительство выделит средства на разработку термоядерного синтеза
Правительство выделит средства на разработку термоядерного синтеза - РИА Новости, 07.03.2022
Правительство выделит средства на разработку термоядерного синтеза
Правительство России выделит дополнительно пять миллиардов рублей на разработку технологий управляемого термоядерного синтеза и плазменных технологий, сообщает... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T10:10
2022-03-07T10:18
правительство рф
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Правительство России выделит дополнительно пять миллиардов рублей на разработку технологий управляемого термоядерного синтеза и плазменных технологий, сообщает пресс-служба кабмина."На реализацию комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года" из резервного фонда правительства будет выделено пять миллиардов рублей... Дополнительные ассигнования планируется направить на разработку технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий", - говорится в сообщении.Отмечается, что распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Бюджетные средства получит Минобрнауки – ему планируется выделить почти три миллиарда рублей, а также госкорпорация "Росатом" и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", которые получат по одному миллиарду рублей.Уточняется, что в мае 2021 года в Курчатовском институте при участии Мишустина была запущена термоядерная установка токамак Т-15МД. С её помощью учёные хотят изучить способы получения термоядерной энергии."Думаю, у вас есть очень много идей. Мы как раз сегодня отмечали, что управляемый термоядерный синтез может стать неиссякаемым источником энергии, чистой, надёжной энергии. Об этом мечтают учёные всего мира", – приводятся слова Мишустина в сообщении.По его словам, исследование термоядерной энергии даст мощный толчок развитию энергетики, материаловедения и целого ряда смежных отраслей промышленности.
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правительство рф
10:10 07.03.2022 (обновлено: 10:18 07.03.2022)
 
Правительство выделит средства на разработку термоядерного синтеза

Правительство выделит пять миллиардов рублей на разработку термоядерного синтеза

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Дом Правительства Российской Федерации
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Правительство России выделит дополнительно пять миллиардов рублей на разработку технологий управляемого термоядерного синтеза и плазменных технологий, сообщает пресс-служба кабмина.
"На реализацию комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года" из резервного фонда правительства будет выделено пять миллиардов рублей... Дополнительные ассигнования планируется направить на разработку технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Бюджетные средства получит Минобрнауки – ему планируется выделить почти три миллиарда рублей, а также госкорпорация "Росатом" и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", которые получат по одному миллиарду рублей.
Уточняется, что в мае 2021 года в Курчатовском институте при участии Мишустина была запущена термоядерная установка токамак Т-15МД. С её помощью учёные хотят изучить способы получения термоядерной энергии.
"Думаю, у вас есть очень много идей. Мы как раз сегодня отмечали, что управляемый термоядерный синтез может стать неиссякаемым источником энергии, чистой, надёжной энергии. Об этом мечтают учёные всего мира", – приводятся слова Мишустина в сообщении.
По его словам, исследование термоядерной энергии даст мощный толчок развитию энергетики, материаловедения и целого ряда смежных отраслей промышленности.
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