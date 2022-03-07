https://ria.ru/20220307/pravitelstvo-1777007857.html
Правительство выделит средства на разработку термоядерного синтеза
Правительство выделит средства на разработку термоядерного синтеза - РИА Новости, 07.03.2022
Правительство выделит средства на разработку термоядерного синтеза
Правительство России выделит дополнительно пять миллиардов рублей на разработку технологий управляемого термоядерного синтеза и плазменных технологий, сообщает... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T10:10
2022-03-07T10:10
2022-03-07T10:18
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775836814_0:0:2782:1565_1920x0_80_0_0_ff0309d4de3a586c7a0b85a76ba4cb0e.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Правительство России выделит дополнительно пять миллиардов рублей на разработку технологий управляемого термоядерного синтеза и плазменных технологий, сообщает пресс-служба кабмина."На реализацию комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года" из резервного фонда правительства будет выделено пять миллиардов рублей... Дополнительные ассигнования планируется направить на разработку технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий", - говорится в сообщении.Отмечается, что распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Бюджетные средства получит Минобрнауки – ему планируется выделить почти три миллиарда рублей, а также госкорпорация "Росатом" и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", которые получат по одному миллиарду рублей.Уточняется, что в мае 2021 года в Курчатовском институте при участии Мишустина была запущена термоядерная установка токамак Т-15МД. С её помощью учёные хотят изучить способы получения термоядерной энергии."Думаю, у вас есть очень много идей. Мы как раз сегодня отмечали, что управляемый термоядерный синтез может стать неиссякаемым источником энергии, чистой, надёжной энергии. Об этом мечтают учёные всего мира", – приводятся слова Мишустина в сообщении.По его словам, исследование термоядерной энергии даст мощный толчок развитию энергетики, материаловедения и целого ряда смежных отраслей промышленности.
https://ria.ru/20220306/ukraina-1776880095.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775838737_0:0:2072:1555_1920x0_80_0_0_01a46e314a8213ae65ab68c741f22d72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф
10:10 07.03.2022 (обновлено: 10:18 07.03.2022)
Правительство выделит средства на разработку термоядерного синтеза
Правительство выделит пять миллиардов рублей на разработку термоядерного синтеза
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости.
Правительство России выделит дополнительно пять миллиардов рублей на разработку технологий управляемого термоядерного синтеза и плазменных технологий, сообщает пресс-служба
кабмина.
"На реализацию комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года" из резервного фонда правительства будет выделено пять миллиардов рублей... Дополнительные ассигнования планируется направить на разработку технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Бюджетные средства получит Минобрнауки – ему планируется выделить почти три миллиарда рублей, а также госкорпорация "Росатом" и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", которые получат по одному миллиарду рублей.
Уточняется, что в мае 2021 года в Курчатовском институте при участии Мишустина была запущена термоядерная установка токамак Т-15МД. С её помощью учёные хотят изучить способы получения термоядерной энергии.
"Думаю, у вас есть очень много идей. Мы как раз сегодня отмечали, что управляемый термоядерный синтез может стать неиссякаемым источником энергии, чистой, надёжной энергии. Об этом мечтают учёные всего мира", – приводятся слова Мишустина в сообщении.
По его словам, исследование термоядерной энергии даст мощный толчок развитию энергетики, материаловедения и целого ряда смежных отраслей промышленности.