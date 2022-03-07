https://ria.ru/20220307/pravitelstvo-1777007857.html

Правительство выделит средства на разработку термоядерного синтеза

Правительство выделит средства на разработку термоядерного синтеза - РИА Новости, 07.03.2022

Правительство выделит средства на разработку термоядерного синтеза

Правительство России выделит дополнительно пять миллиардов рублей на разработку технологий управляемого термоядерного синтеза и плазменных технологий, сообщает... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T10:10

2022-03-07T10:10

2022-03-07T10:18

правительство рф

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Правительство России выделит дополнительно пять миллиардов рублей на разработку технологий управляемого термоядерного синтеза и плазменных технологий, сообщает пресс-служба кабмина."На реализацию комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года" из резервного фонда правительства будет выделено пять миллиардов рублей... Дополнительные ассигнования планируется направить на разработку технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий", - говорится в сообщении.Отмечается, что распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Бюджетные средства получит Минобрнауки – ему планируется выделить почти три миллиарда рублей, а также госкорпорация "Росатом" и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", которые получат по одному миллиарду рублей.Уточняется, что в мае 2021 года в Курчатовском институте при участии Мишустина была запущена термоядерная установка токамак Т-15МД. С её помощью учёные хотят изучить способы получения термоядерной энергии."Думаю, у вас есть очень много идей. Мы как раз сегодня отмечали, что управляемый термоядерный синтез может стать неиссякаемым источником энергии, чистой, надёжной энергии. Об этом мечтают учёные всего мира", – приводятся слова Мишустина в сообщении.По его словам, исследование термоядерной энергии даст мощный толчок развитию энергетики, материаловедения и целого ряда смежных отраслей промышленности.

https://ria.ru/20220306/ukraina-1776880095.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

правительство рф