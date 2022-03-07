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СММ ОБСЕ сообщила, что ее объект в Мариуполе поврежден из-за обстрела

СММ ОБСЕ сообщила, что ее объект в Мариуполе поврежден из-за обстрела - РИА Новости, 07.03.2022

СММ ОБСЕ сообщила, что ее объект в Мариуполе поврежден из-за обстрела

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ получила данные о том, что ее объекту в Мариуполе был нанесен урон в результате обстрела, следует из отчета организации. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T01:08

2022-03-07T01:08

2022-03-07T01:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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обсе

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ получила данные о том, что ее объекту в Мариуполе был нанесен урон в результате обстрела, следует из отчета организации.Там же отмечается, что процесс эвакуации работников миссии ОБСЕ на Украине почти завершен, руководство организации остается в стране, но скоро планирует ее покинуть.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/ranenye-1776978080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, обсе, украина