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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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СММ ОБСЕ сообщила, что ее объект в Мариуполе поврежден из-за обстрела
СММ ОБСЕ сообщила, что ее объект в Мариуполе поврежден из-за обстрела - РИА Новости, 07.03.2022
СММ ОБСЕ сообщила, что ее объект в Мариуполе поврежден из-за обстрела
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ получила данные о том, что ее объекту в Мариуполе был нанесен урон в результате обстрела, следует из отчета организации. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T01:08
2022-03-07T01:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
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обсе
украина
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ получила данные о том, что ее объекту в Мариуполе был нанесен урон в результате обстрела, следует из отчета организации.Там же отмечается, что процесс эвакуации работников миссии ОБСЕ на Украине почти завершен, руководство организации остается в стране, но скоро планирует ее покинуть.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/ranenye-1776978080.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, обсе, украина
01:08 07.03.2022
 
СММ ОБСЕ сообщила, что ее объект в Мариуполе поврежден из-за обстрела

СММ ОБСЕ сообщила, что ее помещение узлового пункта в Мариуполе повреждено из-за обстрела

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ получила данные о том, что ее объекту в Мариуполе был нанесен урон в результате обстрела, следует из отчета организации.
"Миссия получила сообщения о том, что помещение узлового пункта СММ в Мариуполе получило повреждения в результате обстрела. Согласно первоначальным сообщениям от национальной миссии СММ, здание было повреждено, оборудование связи, принадлежащее СММ, уничтожено, а два автомобиля СММ подожжены", - говорится в отчете.
Там же отмечается, что процесс эвакуации работников миссии ОБСЕ на Украине почти завершен, руководство организации остается в стране, но скоро планирует ее покинуть.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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