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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/posredniki-1777040624.html
В ЕС ответили на вопрос о посреднике между Россией и Украиной
В ЕС ответили на вопрос о посреднике между Россией и Украиной - РИА Новости, 07.03.2022
В ЕС ответили на вопрос о посреднике между Россией и Украиной
ЕС работает со всеми международными партнерами, кто может сыграть роль посредника между Киевом и Москвой по урегулированию ситуации на Украине, сообщил... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T14:53
2022-03-07T14:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
европа
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. ЕС работает со всеми международными партнерами, кто может сыграть роль посредника между Киевом и Москвой по урегулированию ситуации на Украине, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано."ЕС работает со всеми международными партнерами, кто выражал готовность и кто мог бы выступить в качестве посредника между Украиной и Россией для урегулирования ситуации", - сказал Стано, отвечая на вопрос журналистов, могут ли в качестве посредников выступить Китай, Турция или Саудовская Аравия.Он добавил, что "посредника невозможно назначить, на такое посредничество должны согласиться и Россия, и Украина".Ранее Стано добавил, что ЕС хотел бы, чтобы Китай, благодаря своим близким отношениям с Россией, оказал возможное влияние для прекращения конфликта на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/ukraina-1777036545.html
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в мире, украина, россия, европа
14:53 07.03.2022
 
В ЕС ответили на вопрос о посреднике между Россией и Украиной

ЕС ищет посредников между Россией и Украиной для урегулирования

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. ЕС работает со всеми международными партнерами, кто может сыграть роль посредника между Киевом и Москвой по урегулированию ситуации на Украине, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.
"ЕС работает со всеми международными партнерами, кто выражал готовность и кто мог бы выступить в качестве посредника между Украиной и Россией для урегулирования ситуации", - сказал Стано, отвечая на вопрос журналистов, могут ли в качестве посредников выступить Китай, Турция или Саудовская Аравия.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 14:27
Подоляк заявил, что Украина предъявит юридические претензии Белоруссии
Он добавил, что "посредника невозможно назначить, на такое посредничество должны согласиться и Россия, и Украина".
Ранее Стано добавил, что ЕС хотел бы, чтобы Китай, благодаря своим близким отношениям с Россией, оказал возможное влияние для прекращения конфликта на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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