https://ria.ru/20220307/posredniki-1777040624.html

В ЕС ответили на вопрос о посреднике между Россией и Украиной

В ЕС ответили на вопрос о посреднике между Россией и Украиной - РИА Новости, 07.03.2022

В ЕС ответили на вопрос о посреднике между Россией и Украиной

ЕС работает со всеми международными партнерами, кто может сыграть роль посредника между Киевом и Москвой по урегулированию ситуации на Украине, сообщил... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T14:53

2022-03-07T14:53

2022-03-07T14:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

европа

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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. ЕС работает со всеми международными партнерами, кто может сыграть роль посредника между Киевом и Москвой по урегулированию ситуации на Украине, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано."ЕС работает со всеми международными партнерами, кто выражал готовность и кто мог бы выступить в качестве посредника между Украиной и Россией для урегулирования ситуации", - сказал Стано, отвечая на вопрос журналистов, могут ли в качестве посредников выступить Китай, Турция или Саудовская Аравия.Он добавил, что "посредника невозможно назначить, на такое посредничество должны согласиться и Россия, и Украина".Ранее Стано добавил, что ЕС хотел бы, чтобы Китай, благодаря своим близким отношениям с Россией, оказал возможное влияние для прекращения конфликта на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777036545.html

https://ria.ru/20220307/kitay-1777011072.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, европа