Депутат Рады Кива заявил, что украинские силовики похитили политолога
Депутат Рады Кива заявил, что украинские силовики похитили политолога Юрия Дудку
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива заявил, что силовики Украины похитили политолога и офицера Юрия Дудку.
Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Киве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием, и скоро он будет объявлен в международный розыск. Кива ранее выступил с критикой действующей украинской власти.
"Сегодня сотрудники службы безопасности Украины выкрали офицера… Патриота, который имел смелость говорить правду, отстаивать свою позицию, не боясь уголовного преследования… Я говорю о Юрие Дудке. Политолог. Патриот. Офицер", - сказал он в видеообращении в Telegram.
Ранее Кива поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, назвав его сильным лидером, и пожелал ему здоровья. Также политик использовал фразу Мастера Йоды из киносаги "Звездные войны" - "Да пребудет с вами сила". Видеообращение вызвало широкий резонанс в украинском обществе. Пресс-служба партии мэра Киева Виталия Кличко "УДАР" сообщила, что дело по статье "госизмена" возбуждено против Кивы после его видеообращения к Путину.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.