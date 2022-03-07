https://ria.ru/20220307/pokhischenie-1776986037.html

Депутат Рады Кива заявил, что украинские силовики похитили политолога

Депутат Рады Кива заявил, что украинские силовики похитили политолога - РИА Новости, 07.03.2022

Депутат Рады Кива заявил, что украинские силовики похитили политолога

Украинский депутат Илья Кива заявил, что силовики Украины похитили политолога и офицера Юрия Дудку. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T01:54

2022-03-07T01:54

2022-03-07T01:54

в мире

украина

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива заявил, что силовики Украины похитили политолога и офицера Юрия Дудку.Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Киве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием, и скоро он будет объявлен в международный розыск. Кива ранее выступил с критикой действующей украинской власти.Ранее Кива поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, назвав его сильным лидером, и пожелал ему здоровья. Также политик использовал фразу Мастера Йоды из киносаги "Звездные войны" - "Да пребудет с вами сила". Видеообращение вызвало широкий резонанс в украинском обществе. Пресс-служба партии мэра Киева Виталия Кличко "УДАР" сообщила, что дело по статье "госизмена" возбуждено против Кивы после его видеообращения к Путину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина