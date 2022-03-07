https://ria.ru/20220307/pogoda-1777003427.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 07.03.2022

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная погода, местами небольшой кратковременный снег ожидаются в Москве в понедельник, температура воздуха будет около нуля градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T09:22

2022-03-07T09:22

2022-03-07T09:22

общество

москва

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой кратковременный снег ожидаются в Москве в понедельник, температура воздуха будет около нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве мы ожидаем облачную погоду, местами небольшой кратковременный снег. Температура в столице около нуля: минус 1- плюс 1, по области от минус 3 до плюс 2", - сообщил Синенков.Синоптик также сообщил, что ветер будет северо-западный, северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 743 миллиметра ртутного столба, что чуть ниже нормы.

https://ria.ru/20220304/biryukov-1776682449.html

москва

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, москва