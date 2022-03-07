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Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 07.03.2022
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная погода, местами небольшой кратковременный снег ожидаются в Москве в понедельник, температура воздуха будет около нуля градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T09:22
2022-03-07T09:22
общество
москва
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой кратковременный снег ожидаются в Москве в понедельник, температура воздуха будет около нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве мы ожидаем облачную погоду, местами небольшой кратковременный снег. Температура в столице около нуля: минус 1- плюс 1, по области от минус 3 до плюс 2", - сообщил Синенков.Синоптик также сообщил, что ветер будет северо-западный, северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 743 миллиметра ртутного столба, что чуть ниже нормы.
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общество, москва
09:22 07.03.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная погода и кратковременный снег ожидаются в Москве в понедельник

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДрозд-рябинник на ветке рябины
Дрозд-рябинник на ветке рябины - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Дрозд-рябинник на ветке рябины
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой кратковременный снег ожидаются в Москве в понедельник, температура воздуха будет около нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве мы ожидаем облачную погоду, местами небольшой кратковременный снег. Температура в столице около нуля: минус 1- плюс 1, по области от минус 3 до плюс 2", - сообщил Синенков.
Синоптик также сообщил, что ветер будет северо-западный, северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 743 миллиметра ртутного столба, что чуть ниже нормы.
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