https://ria.ru/20220307/nevrologiya-1776992022.html

Названа причина онемения рук

Названа причина онемения рук - РИА Новости, 07.03.2022

Названа причина онемения рук

Самой частой причиной онемения рук являются туннельные синдромы. Об этом порталу Ura.ru рассказал невролог Юрий Андрусов. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T06:02

2022-03-07T06:02

2022-03-07T11:43

общество

россия

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Самой частой причиной онемения рук являются туннельные синдромы. Об этом порталу Ura.ru рассказал невролог Юрий Андрусов."Если мы говорим об онемении пальцев рук относительно постоянном или приходящим, то причиной этому служат некие поражения нервов, которые проходят на руке. Самой частой причиной такого онемения являются так называемые туннельные синдромы", — сказал эксперт.Туннельный синдром (синдром карпального канала, карпальный синдром) — патологическое состояние, возникающее на фоне межмышечного, межкостного или межсухожильного защемления срединного нерва в запястье. Происходит при отечности или компрессии (сжатии) нерва, отечности запястного канала, воспалении сухожилий.Ранее стало известно, что хруст в шее и в позвоночнике говорит о перенапряжении мышц, которое может привести к возникновению грыж и защемлению нервов.

https://ria.ru/20220208/sustavy-1771729976.html

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общество, россия