https://ria.ru/20220307/nevrologiya-1776992022.html
Названа причина онемения рук
Названа причина онемения рук - РИА Новости, 07.03.2022
Названа причина онемения рук
Самой частой причиной онемения рук являются туннельные синдромы. Об этом порталу Ura.ru рассказал невролог Юрий Андрусов. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T06:02
2022-03-07T06:02
2022-03-07T11:43
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92404/91/924049123_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3fa37538963951a1de137f1e6f84a2dc.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Самой частой причиной онемения рук являются туннельные синдромы. Об этом порталу Ura.ru рассказал невролог Юрий Андрусов."Если мы говорим об онемении пальцев рук относительно постоянном или приходящим, то причиной этому служат некие поражения нервов, которые проходят на руке. Самой частой причиной такого онемения являются так называемые туннельные синдромы", — сказал эксперт.Туннельный синдром (синдром карпального канала, карпальный синдром) — патологическое состояние, возникающее на фоне межмышечного, межкостного или межсухожильного защемления срединного нерва в запястье. Происходит при отечности или компрессии (сжатии) нерва, отечности запястного канала, воспалении сухожилий.Ранее стало известно, что хруст в шее и в позвоночнике говорит о перенапряжении мышц, которое может привести к возникновению грыж и защемлению нервов.
https://ria.ru/20220208/sustavy-1771729976.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92404/91/924049123_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_550468bd557bff971d4ea7667b22f11f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
06:02 07.03.2022 (обновлено: 11:43 07.03.2022)
Названа причина онемения рук
Невролог Андрусов объяснил онемение рук туннельными синдромами
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
Самой частой причиной онемения рук являются туннельные синдромы. Об этом порталу Ura.ru рассказал
невролог Юрий Андрусов.
"Если мы говорим об онемении пальцев рук относительно постоянном или приходящим, то причиной
этому служат некие поражения нервов, которые проходят на руке. Самой частой причиной такого онемения являются так называемые туннельные синдромы", — сказал эксперт.
Туннельный синдром (синдром карпального канала, карпальный синдром) — патологическое состояние, возникающее на фоне межмышечного, межкостного или межсухожильного защемления срединного нерва в запястье. Происходит при отечности или компрессии (сжатии) нерва, отечности запястного канала, воспалении сухожилий.
Ранее стало известно, что хруст в шее и в позвоночнике говорит о перенапряжении мышц, которое может привести к возникновению грыж и защемлению нервов.