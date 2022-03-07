Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220307/neft-1776990143.html
В конгрессе США хотят запретить импорт нефти из России
В конгрессе США хотят запретить импорт нефти из России - РИА Новости, 07.03.2022
В конгрессе США хотят запретить импорт нефти из России
Палата представителей Конгресса США изучает возможность разработать законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России в Штаты, заявила спикер... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T04:48
2022-03-07T07:38
в мире
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741357965_0:192:3072:1919_1920x0_80_0_0_c87e941bfccbe03e558ac9eae5a8ab57.jpg
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Палата представителей Конгресса США изучает возможность разработать законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России в Штаты, заявила спикер Ненси Пелоси.Конгрессмены, по словам спикера, также намерены "аннулируовать" нормальные торговые отношения с Москвой и Минском, что станет "первым шагом к отказу в доступе России во Всемирную торговую организацию". Кроме того, администрации Джо Байдена планируется дать право повышать тарифы на импорт из России.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Десятки крупнейших компаний покинули российский рынок. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний.
https://ria.ru/20220307/neft-1776987158.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741357965_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_c6ef0752b1f9569724c07dbc824bcf6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия
04:48 07.03.2022 (обновлено: 07:38 07.03.2022)
 
В конгрессе США хотят запретить импорт нефти из России

Палата представителей США изучает возможность запрета импорта нефти из России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске
Нефтяной терминал Шесхарис в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Палата представителей Конгресса США изучает возможность разработать законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России в Штаты, заявила спикер Ненси Пелоси.

"Палата в настоящее время изучает (возможность предложения - ред.) строгого законодательства, которое еще больше изолирует Россию от мировой экономики. Наш законопроект запретит импорт российской нефти и энергоресурсов в Соединенные Штаты", - говорится в заявлении Пелоси, сделанном на фоне российской спецоперации на Украине.

Конгрессмены, по словам спикера, также намерены "аннулируовать" нормальные торговые отношения с Москвой и Минском, что станет "первым шагом к отказу в доступе России во Всемирную торговую организацию".
Кроме того, администрации Джо Байдена планируется дать право повышать тарифы на импорт из России.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Десятки крупнейших компаний покинули российский рынок. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 02:27
Цена нефти Brent впервые с 2008 года превысила 130 долларов за баррель
 
В миреСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала