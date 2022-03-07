https://ria.ru/20220307/neft-1776990143.html

В конгрессе США хотят запретить импорт нефти из России

В конгрессе США хотят запретить импорт нефти из России - РИА Новости, 07.03.2022

В конгрессе США хотят запретить импорт нефти из России

Палата представителей Конгресса США изучает возможность разработать законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России в Штаты, заявила спикер... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T04:48

2022-03-07T04:48

2022-03-07T07:38

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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Палата представителей Конгресса США изучает возможность разработать законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России в Штаты, заявила спикер Ненси Пелоси.Конгрессмены, по словам спикера, также намерены "аннулируовать" нормальные торговые отношения с Москвой и Минском, что станет "первым шагом к отказу в доступе России во Всемирную торговую организацию". Кроме того, администрации Джо Байдена планируется дать право повышать тарифы на импорт из России.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Десятки крупнейших компаний покинули российский рынок. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний.

https://ria.ru/20220307/neft-1776987158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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