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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/natsisty-1777064646.html
Украинские националисты в Мариуполе размещают огневые точки в жилых домах
Украинские националисты в Мариуполе размещают огневые точки в жилых домах - РИА Новости, 07.03.2022
Украинские националисты в Мариуполе размещают огневые точки в жилых домах
Украинские нацисты в Мариуполе разворачивают свои огневые точки в домах, на которых мирные жители пишут "не стреляйте – здесь дети!", заявил журналистам... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T18:11
2022-03-07T18:43
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украинские нацисты в Мариуполе разворачивают свои огневые точки в домах, на которых мирные жители пишут "не стреляйте – здесь дети!", заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."По всем мирным жителям, пытающимся выходить из домов, националисты открывают огонь. Люди на стенах и дверях домов вынуждены писать краской: "не стреляйте - здесь дети!"", - сказал Конашенков."Однако нацисты, используя террористическую тактику, именно в домах с надписями "не стреляйте – здесь дети!", разворачивают свои огневые точки", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/ukraina-1777058518.html
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донецкая народная республика
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россия, украина, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика
18:11 07.03.2022 (обновлено: 18:43 07.03.2022)
 
Украинские националисты в Мариуполе размещают огневые точки в жилых домах

Националисты в Мариуполе размещают огневые точки в жилых домах с надписями "здесь дети"

© AP Photo / Sergei GritsЖилые дома в Мариуполе, Украина
Жилые дома в Мариуполе, Украина - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Жилые дома в Мариуполе, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украинские нацисты в Мариуполе разворачивают свои огневые точки в домах, на которых мирные жители пишут "не стреляйте – здесь дети!", заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"По всем мирным жителям, пытающимся выходить из домов, националисты открывают огонь. Люди на стенах и дверях домов вынуждены писать краской: "не стреляйте - здесь дети!"", - сказал Конашенков.
"Однако нацисты, используя террористическую тактику, именно в домах с надписями "не стреляйте – здесь дети!", разворачивают свои огневые точки", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 17:20
Отправка наемников с Запада на Украину спровоцирует катастрофу, заявил МИД
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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