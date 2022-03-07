https://ria.ru/20220307/natsisty-1777064646.html

Украинские националисты в Мариуполе размещают огневые точки в жилых домах

Украинские националисты в Мариуполе размещают огневые точки в жилых домах - РИА Новости, 07.03.2022

Украинские националисты в Мариуполе размещают огневые точки в жилых домах

Украинские нацисты в Мариуполе разворачивают свои огневые точки в домах, на которых мирные жители пишут "не стреляйте – здесь дети!", заявил журналистам... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T18:11

2022-03-07T18:11

2022-03-07T18:43

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украинские нацисты в Мариуполе разворачивают свои огневые точки в домах, на которых мирные жители пишут "не стреляйте – здесь дети!", заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."По всем мирным жителям, пытающимся выходить из домов, националисты открывают огонь. Люди на стенах и дверях домов вынуждены писать краской: "не стреляйте - здесь дети!"", - сказал Конашенков."Однако нацисты, используя террористическую тактику, именно в домах с надписями "не стреляйте – здесь дети!", разворачивают свои огневые точки", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777058518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, украина, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика