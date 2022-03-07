16:30 07.03.2022 (обновлено: 18:17 07.03.2022)
МИД: Запад проводит информационную кампанию против собственного населения
Захарова заявила, что Запад проводит информационную кампанию против собственного населения
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия заранее ставила вопрос об укреплении безопасности загранучреждений на Западе, поскольку там проводится наступательная информационная кампания в отношении собственного населения, которое "электризуется", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с нападением на российское представительство Россотрудничества в Париже.
"Западные страны, НАТОвские страны проводят агрессивную наступательную информационно-пропагандистскую и дезинформационную кампанию в отношении собственного же населения, которое просто электризуется", - сказала она в эфире "Первого канала" в передаче "Большая игра".
"Понимая, к чему подобное может привести, и причем при огромном количестве людей, которые прибывают в частности в европейские столицы все эти годы с территории Украины... мы заранее ставили вопрос перед странами о выполнении ими Венской конвенции о дипломатических сношениях", - подчеркнула Захарова.
Нападение на представительство Россотрудничества в Париже произошло в ночь с 6 на 7 марта. В здание Русского Дома была брошена бутылка с горючей жидкостью, но она не долетела до "цели" и никто не пострадал.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.