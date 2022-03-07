https://ria.ru/20220307/naselenie-1777051863.html

МИД: Запад проводит информационную кампанию против собственного населения

МИД: Запад проводит информационную кампанию против собственного населения - РИА Новости, 07.03.2022

МИД: Запад проводит информационную кампанию против собственного населения

Россия заранее ставила вопрос об укреплении безопасности загранучреждений на Западе, поскольку там проводится наступательная информационная кампания в отношении РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T16:30

2022-03-07T16:30

2022-03-07T18:17

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

в мире

мария захарова

владимир путин

донецкая народная республика

париж

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия заранее ставила вопрос об укреплении безопасности загранучреждений на Западе, поскольку там проводится наступательная информационная кампания в отношении собственного населения, которое "электризуется", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с нападением на российское представительство Россотрудничества в Париже."Западные страны, НАТОвские страны проводят агрессивную наступательную информационно-пропагандистскую и дезинформационную кампанию в отношении собственного же населения, которое просто электризуется", - сказала она в эфире "Первого канала" в передаче "Большая игра"."Понимая, к чему подобное может привести, и причем при огромном количестве людей, которые прибывают в частности в европейские столицы все эти годы с территории Украины... мы заранее ставили вопрос перед странами о выполнении ими Венской конвенции о дипломатических сношениях", - подчеркнула Захарова.Нападение на представительство Россотрудничества в Париже произошло в ночь с 6 на 7 марта. В здание Русского Дома была брошена бутылка с горючей жидкостью, но она не долетела до "цели" и никто не пострадал.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777060214.html

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Петр Попадюк

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, мария захарова, владимир путин, донецкая народная республика, париж, вооруженные силы рф, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), ситуация в днр и лнр