Вход в государственные музеи Подмосковья 8 марта будет бесплатным
Вход во все государственные музеи Подмосковья 8 марта будет бесплатным
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГлавный усадебный дом писателя А. П. Чехова в музее-заповеднике "Мелихово",
Главный усадебный дом писателя А. П. Чехова в музее-заповеднике "Мелихово",
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Вход во все государственные музеи в Подмосковье 8 марта будет бесплатным, сообщает пресс-служба облправительства.
Посетителям нужно лишь получить бесплатный билет в кассе.
Среди подмосковных учреждений культуры, которые в праздник можно будет посетить бесплатно, - историко-художественный музей "Новый Иерусалим" в Истре, Серпуховский и Сергиево-Посадский историко-художественные музеи, музей-заповедник "Зарайский Кремль", музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину, музей-заповедник "Усадьба "Мураново" имени Ф.И. Тютчева", музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово", Музейный комплекс памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской в Рузском округе, Военно-технический музей в Черноголовке и другие.
В пресс-службе советуют предварительно ознакомиться с правилами посещения на сайтах музеев - некоторые экскурсии и выставки могут быть платными. На них надо приобрести электронные билеты.