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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220307/muzei-1777053917.html
Вход в государственные музеи Подмосковья 8 марта будет бесплатным
Вход в государственные музеи Подмосковья 8 марта будет бесплатным - РИА Новости, 07.03.2022
Вход в государственные музеи Подмосковья 8 марта будет бесплатным
Вход во все государственные музеи в Подмосковье 8 марта будет бесплатным, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T16:46
2022-03-07T16:46
новости подмосковья
общество
новости культуры
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Вход во все государственные музеи в Подмосковье 8 марта будет бесплатным, сообщает пресс-служба облправительства.Посетителям нужно лишь получить бесплатный билет в кассе.Среди подмосковных учреждений культуры, которые в праздник можно будет посетить бесплатно, - историко-художественный музей "Новый Иерусалим" в Истре, Серпуховский и Сергиево-Посадский историко-художественные музеи, музей-заповедник "Зарайский Кремль", музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину, музей-заповедник "Усадьба "Мураново" имени Ф.И. Тютчева", музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово", Музейный комплекс памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской в Рузском округе, Военно-технический музей в Черноголовке и другие.В пресс-службе советуют предварительно ознакомиться с правилами посещения на сайтах музеев - некоторые экскурсии и выставки могут быть платными. На них надо приобрести электронные билеты.
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общество, новости культуры, московская область (подмосковье)
16:46 07.03.2022
 
Вход в государственные музеи Подмосковья 8 марта будет бесплатным

Вход во все государственные музеи Подмосковья 8 марта будет бесплатным

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГлавный усадебный дом писателя А. П. Чехова в музее-заповеднике "Мелихово",
Главный усадебный дом писателя А. П. Чехова в музее-заповеднике Мелихово, - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Главный усадебный дом писателя А. П. Чехова в музее-заповеднике "Мелихово",
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Вход во все государственные музеи в Подмосковье 8 марта будет бесплатным, сообщает пресс-служба облправительства.
Посетителям нужно лишь получить бесплатный билет в кассе.
Среди подмосковных учреждений культуры, которые в праздник можно будет посетить бесплатно, - историко-художественный музей "Новый Иерусалим" в Истре, Серпуховский и Сергиево-Посадский историко-художественные музеи, музей-заповедник "Зарайский Кремль", музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину, музей-заповедник "Усадьба "Мураново" имени Ф.И. Тютчева", музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово", Музейный комплекс памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской в Рузском округе, Военно-технический музей в Черноголовке и другие.
В пресс-службе советуют предварительно ознакомиться с правилами посещения на сайтах музеев - некоторые экскурсии и выставки могут быть платными. На них надо приобрести электронные билеты.
Экспозиция выставки Я люблю Зверева
5 марта, 15:34Культура
В Международный женский день вход в Музей AZ будет бесплатным
 
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