https://ria.ru/20220307/muzei-1777053917.html

Вход в государственные музеи Подмосковья 8 марта будет бесплатным

Вход в государственные музеи Подмосковья 8 марта будет бесплатным - РИА Новости, 07.03.2022

Вход в государственные музеи Подмосковья 8 марта будет бесплатным

Вход во все государственные музеи в Подмосковье 8 марта будет бесплатным, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T16:46

2022-03-07T16:46

2022-03-07T16:46

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Вход во все государственные музеи в Подмосковье 8 марта будет бесплатным, сообщает пресс-служба облправительства.Посетителям нужно лишь получить бесплатный билет в кассе.Среди подмосковных учреждений культуры, которые в праздник можно будет посетить бесплатно, - историко-художественный музей "Новый Иерусалим" в Истре, Серпуховский и Сергиево-Посадский историко-художественные музеи, музей-заповедник "Зарайский Кремль", музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину, музей-заповедник "Усадьба "Мураново" имени Ф.И. Тютчева", музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово", Музейный комплекс памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской в Рузском округе, Военно-технический музей в Черноголовке и другие.В пресс-службе советуют предварительно ознакомиться с правилами посещения на сайтах музеев - некоторые экскурсии и выставки могут быть платными. На них надо приобрести электронные билеты.

https://ria.ru/20220305/museum-1776722338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, новости культуры, московская область (подмосковье)