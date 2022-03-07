https://ria.ru/20220307/moskva-1777030127.html
На юге Москвы благоустроят территорию больницы имени Юдина
На юге Москвы благоустроят территорию больницы имени Юдина - РИА Новости, 07.03.2022
На юге Москвы благоустроят территорию больницы имени Юдина
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства благоустроят территорию больницы имени С.С. Юдина на юге Москвы в 2022 году, сообщил журналистам... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T13:41
2022-03-07T13:41
2022-03-07T13:41
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общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства благоустроят территорию больницы имени С.С. Юдина на юге Москвы в 2022 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, важно, что территория будет полностью адаптирована для маломобильных граждан.Заместитель мэра рассказал, что предусмотрено создание новой главной входной группы медучреждения, которая будет включать партерный цветник, ландшафтные композиции с фонтанами, парковку для машин скорой помощи и места для встреч и ожидания."На всей территории больницы планируется реорганизовать существующие зоны отдыха, заменить покрытие дорожек и проездов, обновить газоны, добавить зеленые насаждения, установить современные фонари, торшеры и ландшафтную подсветку", - подчеркнул Бирюков.Также для отдыха пациентов и посетителей установят новые скамьи, уличные стулья, лежаки, навесы и перголы-качели, предусмотрена организация дополнительных парковочных мест.Он добавил, что одна из интересных идей проекта - создание мультисенсорного сада, предназначенного для отдыха, реабилитации и рефлексотерапии пациентов. Он поможет в восстановлении гармоничного психоэмоционального состояния людей с нарушением одного из органов чувств. Все кустарники, цветы и травы будут иметь ярко выраженные тактильные и ароматические свойства."В рамках благоустройства появятся новые прогулочные маршруты и удобная навигационная система, включающая информационные стелы, большие карты и указатели. Приведем в порядок детскую площадку, сделаем спортивную площадку для персонала медучреждения, где можно будет проводить различные тренировки, играть в баскетбол, стритбол, волейбол и теннис", - отметил заместитель мэра.Глава Комплекса городского хозяйства также сообщил, что в рамках работ на территории больницы предусмотрены ремонт и облицовка вентиляционных сооружений, облицовка контрольно-пропускного пункта, трансформаторной подстанции и теплового пункта.
https://ria.ru/20220306/moskva-1776903041.html
https://ria.ru/20220228/blagoustroystvo-1775578812.html
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
На юге Москвы благоустроят территорию больницы имени Юдина
Заммэра Бирюков: территорию больницы имени Юдина на юге Москвы благоустроят в 2022 году
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства благоустроят территорию больницы имени С.С. Юдина на юге Москвы в 2022 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут работы по благоустройству территории ГКБ им. С.С. Юдина, расположенной на юге столицы. Главная цель проекта - создать для пациентов комфортную среду, которая будет способствовать их скорейшему выздоровлению, сделать пространство удобным для посетителей", - отметил Бирюков.
По его словам, важно, что территория будет полностью адаптирована для маломобильных граждан.
Заместитель мэра рассказал, что предусмотрено создание новой главной входной группы медучреждения, которая будет включать партерный цветник, ландшафтные композиции с фонтанами, парковку для машин скорой помощи и места для встреч и ожидания.
"На всей территории больницы планируется реорганизовать существующие зоны отдыха, заменить покрытие дорожек и проездов, обновить газоны, добавить зеленые насаждения, установить современные фонари, торшеры и ландшафтную подсветку", - подчеркнул Бирюков
.
Также для отдыха пациентов и посетителей установят новые скамьи, уличные стулья, лежаки, навесы и перголы-качели, предусмотрена организация дополнительных парковочных мест.
Он добавил, что одна из интересных идей проекта - создание мультисенсорного сада, предназначенного для отдыха, реабилитации и рефлексотерапии пациентов. Он поможет в восстановлении гармоничного психоэмоционального состояния людей с нарушением одного из органов чувств. Все кустарники, цветы и травы будут иметь ярко выраженные тактильные и ароматические свойства.
"В рамках благоустройства появятся новые прогулочные маршруты и удобная навигационная система, включающая информационные стелы, большие карты и указатели. Приведем в порядок детскую площадку, сделаем спортивную площадку для персонала медучреждения, где можно будет проводить различные тренировки, играть в баскетбол, стритбол, волейбол и теннис", - отметил заместитель мэра.
Глава Комплекса городского хозяйства также сообщил, что в рамках работ на территории больницы предусмотрены ремонт и облицовка вентиляционных сооружений, облицовка контрольно-пропускного пункта, трансформаторной подстанции и теплового пункта.