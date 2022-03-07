18:11 07.03.2022 (обновлено: 18:27 07.03.2022)
Авиация ВКС России уничтожила 26 военных объектов Украины
Минобороны: авиация ВКС России уничтожила 26 военных объектов Украины
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ в рамках спецоперации уничтожили 26 военных объектов Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Он уточнил, что среди них два пункта управления, радиолокационная станция, пять складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.