https://ria.ru/20220307/minoborony-1777064740.html

Авиация ВКС России уничтожила 26 военных объектов Украины

Авиация ВКС России уничтожила 26 военных объектов Украины - РИА Новости, 07.03.2022

Авиация ВКС России уничтожила 26 военных объектов Украины

Воздушно-космические силы РФ в рамках спецоперации уничтожили 26 военных объектов Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T18:11

2022-03-07T18:11

2022-03-07T18:27

в мире

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украина

воздушно-космические силы россии

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ в рамках спецоперации уничтожили 26 военных объектов Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Продолжается нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 26 военных объектов", - сказал генерал.Он уточнил, что среди них два пункта управления, радиолокационная станция, пять складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777065886.html

https://ria.ru/20220307/blinken-1777057815.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, воздушно-космические силы россии