https://ria.ru/20220307/lozovoe-1776991301.html
Украинские силовики обстреляли ЛНР из "Града"
Украинские силовики обстреляли ЛНР из "Града" - РИА Новости, 07.03.2022
Украинские силовики обстреляли ЛНР из "Града"
Украинские войска в понедельник ночью обстреляли населенный пункт Лозовое в Луганской народной республике из реактивной системы залпового огня "Град", выпустив... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T05:11
2022-03-07T05:11
2022-03-07T05:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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украина
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ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска в понедельник ночью обстреляли населенный пункт Лозовое в Луганской народной республике из реактивной системы залпового огня "Град", выпустив 20 снарядов, заявило представительство ЛНР в СЦКК.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, украина
05:11 07.03.2022 (обновлено: 05:20 07.03.2022)
Украинские силовики обстреляли ЛНР из "Града"
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили 20 снарядов по населенному пункту Лозовое