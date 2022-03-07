Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/lozovoe-1776991301.html
Украинские силовики обстреляли ЛНР из "Града"
Украинские силовики обстреляли ЛНР из "Града" - РИА Новости, 07.03.2022
Украинские силовики обстреляли ЛНР из "Града"
Украинские войска в понедельник ночью обстреляли населенный пункт Лозовое в Луганской народной республике из реактивной системы залпового огня "Град", выпустив... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T05:11
2022-03-07T05:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
лнр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146165/05/1461650505_0:251:3068:1977_1920x0_80_0_0_972721adbd85637ed23385906cdffd85.jpg
ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска в понедельник ночью обстреляли населенный пункт Лозовое в Луганской народной республике из реактивной системы залпового огня "Град", выпустив 20 снарядов, заявило представительство ЛНР в СЦКК.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/natsionalisty-1776991116.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146165/05/1461650505_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_f6f11a054d858cb7b16983a3d2dc352e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лнр, украина
05:11 07.03.2022 (обновлено: 05:20 07.03.2022)
 
Украинские силовики обстреляли ЛНР из "Града"

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили 20 снарядов по населенному пункту Лозовое

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛозовое
Лозовое - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Лозовое
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска в понедельник ночью обстреляли населенный пункт Лозовое в Луганской народной республике из реактивной системы залпового огня "Град", выпустив 20 снарядов, заявило представительство ЛНР в СЦКК.
"Со стороны вооруженных формирований Украины в 3.50 зафиксирован обстрел: с направления н.п. Светлодарск в район н.п. Лозовое: РСЗО БМ-21 (20 снарядов)", - сообщила организация в Telegram.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Жительница получает гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 05:09
Минобороны: в Херсоне националисты пытались сорвать выдачу гумпомощи
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛНРУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала