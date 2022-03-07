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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/lnr-1777056080.html
В ЛНР сообщили о повреждении детского сада при обстреле со стороны ВСУ
В ЛНР сообщили о повреждении детского сада при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.03.2022
В ЛНР сообщили о повреждении детского сада при обстреле со стороны ВСУ
Здание детского сада повреждено в городе Первомайске в ЛНР в результате обстрела со стороны Украины, сообщили журналистам в представительстве республики в... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T16:58
2022-03-07T17:47
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Здание детского сада повреждено в городе Первомайске в ЛНР в результате обстрела со стороны Украины, сообщили журналистам в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Ранее в ЛНР заявили, что жительница Первомайска погибла в понедельник результате обстрела со стороны Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
16:58 07.03.2022 (обновлено: 17:47 07.03.2022)
 
В ЛНР сообщили о повреждении детского сада при обстреле со стороны ВСУ

Представительство ЛНР в СЦКК: детский сад поврежден при обстреле со стороны ВСУ

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военные
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Здание детского сада повреждено в городе Первомайске в ЛНР в результате обстрела со стороны Украины, сообщили журналистам в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Ранее в ЛНР заявили, что жительница Первомайска погибла в понедельник результате обстрела со стороны Украины.
"В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины города Первомайск, получило повреждение Дошкольное учебное заведение ясли-сад "Аленький цветочек", - сообщил представитель ЛНР в СЦКК.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 11:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские военные взяли под контроль еще шесть населенных пунктов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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