16:58 07.03.2022 (обновлено: 17:47 07.03.2022)
В ЛНР сообщили о повреждении детского сада при обстреле со стороны ВСУ
Представительство ЛНР в СЦКК: детский сад поврежден при обстреле со стороны ВСУ
Украинские военные
ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Здание детского сада повреждено в городе Первомайске в ЛНР в результате обстрела со стороны Украины, сообщили журналистам в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Ранее в ЛНР заявили, что жительница Первомайска погибла в понедельник результате обстрела со стороны Украины.
"В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины города Первомайск, получило повреждение Дошкольное учебное заведение ясли-сад "Аленький цветочек", - сообщил представитель ЛНР в СЦКК.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.