https://ria.ru/20220307/lnr-1777056080.html

В ЛНР сообщили о повреждении детского сада при обстреле со стороны ВСУ

В ЛНР сообщили о повреждении детского сада при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.03.2022

В ЛНР сообщили о повреждении детского сада при обстреле со стороны ВСУ

Здание детского сада повреждено в городе Первомайске в ЛНР в результате обстрела со стороны Украины, сообщили журналистам в представительстве республики в... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T16:58

2022-03-07T16:58

2022-03-07T17:47

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Здание детского сада повреждено в городе Первомайске в ЛНР в результате обстрела со стороны Украины, сообщили журналистам в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Ранее в ЛНР заявили, что жительница Первомайска погибла в понедельник результате обстрела со стороны Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/bezopasnost-1777017637.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии