https://ria.ru/20220307/lavrov-1777063961.html

Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Украине и ядерную сделку

Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Украине и ядерную сделку - РИА Новости, 07.03.2022

Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Украине и ядерную сделку

Глава МИД РФ Сергей Лавров по телефону обсудил с иранским коллегой Хоссейном Амир Абдоллахианом ситуацию на Украине и ядерную сделку, сообщается на сайте МИД... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T18:02

2022-03-07T18:02

2022-03-07T18:02

в мире

сергей лавров

тегеран (город)

иран

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

вооруженные силы рф

россия

франция

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров по телефону обсудил с иранским коллегой Хоссейном Амир Абдоллахианом ситуацию на Украине и ядерную сделку, сообщается на сайте МИД РФ."Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, включая сирийское урегулирование и ситуацию на Украине", - говорится в сообщении.Отмечается, что основное внимание было уделено восстановлению полноценной реализации совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте продолжающихся переговоров в Вене. "Подчеркнуто, что реанимирование СВПД должно обеспечивать, чтобы все его участники имели равные права в отношении беспрепятственного развития сотрудничества во всех областях без какой-либо дискриминации", - добавили в МИД РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций США с Ирана. 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва запросила письменных гарантий от США, что санкции против России не помешают ее сотрудничеству с Ираном в экономике и ВТС после восстановления СВПД.

https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777006529.html

https://ria.ru/20220305/peregovory-1776731025.html

тегеран (город)

иран

россия

франция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сергей лавров, тегеран (город), иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), вооруженные силы рф, россия, франция, дональд трамп, владимир путин