https://ria.ru/20220307/koronavirus-1777029275.html
Число смертей от COVID-19 в мире превысило шесть миллионов
Число смертей от COVID-19 в мире превысило шесть миллионов - РИА Новости, 07.03.2022
Число смертей от COVID-19 в мире превысило шесть миллионов
Число скончавшихся от коронавируса в мире с начала пандемии превысило 6 миллионов человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T13:29
2022-03-07T13:29
2022-03-07T13:29
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в мире с начала пандемии превысило 6 миллионов человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По его данным, с начала пандемии скончались 6 000 097 человек, всего было зарегистрировано более 446 миллионов случаев заражений.
https://ria.ru/20220305/omikron-1776670181.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
Число смертей от COVID-19 в мире превысило шесть миллионов
Университет Хопкинса: число смертей от COVID-19 в мире превысило шесть миллионов