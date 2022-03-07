https://ria.ru/20220307/koronavirus-1777029275.html

Число смертей от COVID-19 в мире превысило шесть миллионов

Число смертей от COVID-19 в мире превысило шесть миллионов - РИА Новости, 07.03.2022

Число смертей от COVID-19 в мире превысило шесть миллионов

Число скончавшихся от коронавируса в мире с начала пандемии превысило 6 миллионов человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T13:29

2022-03-07T13:29

2022-03-07T13:29

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в мире с начала пандемии превысило 6 миллионов человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По его данным, с начала пандемии скончались 6 000 097 человек, всего было зарегистрировано более 446 миллионов случаев заражений.

https://ria.ru/20220305/omikron-1776670181.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество