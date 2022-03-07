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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220307/koronavirus-1777029275.html
Число смертей от COVID-19 в мире превысило шесть миллионов
Число смертей от COVID-19 в мире превысило шесть миллионов - РИА Новости, 07.03.2022
Число смертей от COVID-19 в мире превысило шесть миллионов
Число скончавшихся от коронавируса в мире с начала пандемии превысило 6 миллионов человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T13:29
2022-03-07T13:29
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в мире с начала пандемии превысило 6 миллионов человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По его данным, с начала пандемии скончались 6 000 097 человек, всего было зарегистрировано более 446 миллионов случаев заражений.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
13:29 07.03.2022
 
Число смертей от COVID-19 в мире превысило шесть миллионов

Университет Хопкинса: число смертей от COVID-19 в мире превысило шесть миллионов

© AP Photo / Jae C. HongКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
Коронавирус
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в мире с начала пандемии превысило 6 миллионов человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его данным, с начала пандемии скончались 6 000 097 человек, всего было зарегистрировано более 446 миллионов случаев заражений.
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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