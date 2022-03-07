https://ria.ru/20220307/kndr-1777058883.html

СБ ООН обсудит ситуацию с последним ракетным пуском КНДР, сообщил источник

СБ ООН обсудит ситуацию с последним ракетным пуском КНДР, сообщил источник - РИА Новости, 07.03.2022

СБ ООН обсудит ситуацию с последним ракетным пуском КНДР, сообщил источник

СБ ООН в понедельник обсудит ситуацию вокруг последнего пуска КНДР, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T17:23

2022-03-07T17:23

2022-03-07T17:37

в мире

оон

кндр (северная корея)

пхеньян

сша

совет безопасности оон

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ООН, 7 мар – РИА Новости. СБ ООН в понедельник обсудит ситуацию вокруг последнего пуска КНДР, сообщил РИА Новости источник в Совбезе."Обсуждение пройдет сегодня в разделе "разное", - сказал собеседник агентства, добавив, что речь пойдет о последнем запуске ракеты КНДР.Другой источник отметил, что обсуждения запросили Ирландия, США, Франция и Великобритания.КНДР в субботу произвела пуск одной предположительно баллистической ракеты в сторону Японского моря из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела примерно 270 километров, наивысшая высота полета составила примерно 560 километров. Предыдущий пуск баллистической ракеты 27 февраля также был произведен из района Сунан и тоже в рамках разработки разведывательного спутника.СНБ Южной Кореи назвал пуски нарушением резолюций СБ ООН и призвал немедленно прекратить их, осудив КНДР за повышение напряженности в регионе в то время, как в Южной Корее должны пройти выборы президента, а международное сообщество прилагает усилия для разрешения конфликта на Украине.Это уже девятое испытание вооружений КНДР в этом году, 5 и 11 января КНДР испытала гиперзвуковые ракеты, 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности.Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН. Тридцатого января Северная Корея провела проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12", а 27 февраля состоялся пуск КНДР баллистической ракеты в рамках разработки разведывательного спутника.

https://ria.ru/20220306/raketa-1776874134.html

https://ria.ru/20220112/sanktsii-1767543207.html

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, оон, кндр (северная корея), пхеньян, сша, совет безопасности оон