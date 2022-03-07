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СБ ООН обсудит ситуацию с последним ракетным пуском КНДР, сообщил источник
СБ ООН обсудит ситуацию с последним ракетным пуском КНДР, сообщил источник - РИА Новости, 07.03.2022
СБ ООН обсудит ситуацию с последним ракетным пуском КНДР, сообщил источник
СБ ООН в понедельник обсудит ситуацию вокруг последнего пуска КНДР, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T17:23
2022-03-07T17:37
в мире
оон
кндр (северная корея)
пхеньян
сша
совет безопасности оон
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ООН, 7 мар – РИА Новости. СБ ООН в понедельник обсудит ситуацию вокруг последнего пуска КНДР, сообщил РИА Новости источник в Совбезе."Обсуждение пройдет сегодня в разделе "разное", - сказал собеседник агентства, добавив, что речь пойдет о последнем запуске ракеты КНДР.Другой источник отметил, что обсуждения запросили Ирландия, США, Франция и Великобритания.КНДР в субботу произвела пуск одной предположительно баллистической ракеты в сторону Японского моря из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела примерно 270 километров, наивысшая высота полета составила примерно 560 километров. Предыдущий пуск баллистической ракеты 27 февраля также был произведен из района Сунан и тоже в рамках разработки разведывательного спутника.СНБ Южной Кореи назвал пуски нарушением резолюций СБ ООН и призвал немедленно прекратить их, осудив КНДР за повышение напряженности в регионе в то время, как в Южной Корее должны пройти выборы президента, а международное сообщество прилагает усилия для разрешения конфликта на Украине.Это уже девятое испытание вооружений КНДР в этом году, 5 и 11 января КНДР испытала гиперзвуковые ракеты, 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности.Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН. Тридцатого января Северная Корея провела проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12", а 27 февраля состоялся пуск КНДР баллистической ракеты в рамках разработки разведывательного спутника.
https://ria.ru/20220306/raketa-1776874134.html
https://ria.ru/20220112/sanktsii-1767543207.html
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в мире, оон, кндр (северная корея), пхеньян, сша, совет безопасности оон
17:23 07.03.2022 (обновлено: 17:37 07.03.2022)
 
СБ ООН обсудит ситуацию с последним ракетным пуском КНДР, сообщил источник

СБ ООН обсудит в понедельник ситуацию с последним ракетным пуском КНДР

© REUTERS / Carlo AllegriЗаседание Совета Безопасности ООН по Украине
Заседание Совета Безопасности ООН по Украине - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
Читать ria.ru в
ООН, 7 мар – РИА Новости. СБ ООН в понедельник обсудит ситуацию вокруг последнего пуска КНДР, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
"Обсуждение пройдет сегодня в разделе "разное", - сказал собеседник агентства, добавив, что речь пойдет о последнем запуске ракеты КНДР.
Люди смотрят новости о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 05:42
КНДР подтвердила пуск баллистической ракеты
Другой источник отметил, что обсуждения запросили Ирландия, США, Франция и Великобритания.
КНДР в субботу произвела пуск одной предположительно баллистической ракеты в сторону Японского моря из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела примерно 270 километров, наивысшая высота полета составила примерно 560 километров. Предыдущий пуск баллистической ракеты 27 февраля также был произведен из района Сунан и тоже в рамках разработки разведывательного спутника.
СНБ Южной Кореи назвал пуски нарушением резолюций СБ ООН и призвал немедленно прекратить их, осудив КНДР за повышение напряженности в регионе в то время, как в Южной Корее должны пройти выборы президента, а международное сообщество прилагает усилия для разрешения конфликта на Украине.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 18:11
США ввели санкции против российской компании из-за связи с Северной Кореей
Это уже девятое испытание вооружений КНДР в этом году, 5 и 11 января КНДР испытала гиперзвуковые ракеты, 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности.
Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН. Тридцатого января Северная Корея провела проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12", а 27 февраля состоялся пуск КНДР баллистической ракеты в рамках разработки разведывательного спутника.
 
В миреООНКНДР (Северная Корея)ПхеньянСШАСовет Безопасности ООН
 
 
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