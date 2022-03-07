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https://ria.ru/20220307/interpol-1777054283.html
В Интерполе прокомментировали призывы приостановить членство России
В Интерполе прокомментировали призывы приостановить членство России - РИА Новости, 07.03.2022
В Интерполе прокомментировали призывы приостановить членство России
Генеральный секретариат Интерпола не может ни принять, ни отклонить обращение о приостановке членства той или иной страны, только Генеральная ассамблея... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T16:47
2022-03-07T17:04
интерпол
россия
в мире
владимир путин
сша
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ПАРИЖ, 7 мар – РИА Новости. Генеральный секретариат Интерпола не может ни принять, ни отклонить обращение о приостановке членства той или иной страны, только Генеральная ассамблея Интерпола может принимать решение по этому вопросу, заявили РИА Новости в пресс-службе организации в ответ на просьбу прокомментировать призыв ряда стран приостановить членство РФ.Ранее министр внутренних дел Великобритании Прити Пател сообщила, что вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии направила в Интерпол письмо с призывом принять решение по приостановке доступа России к системе организации."В Уставе Интерпола нет положения о приостановлении или исключении страны-члена. Только Генеральная ассамблея, высший руководящий орган Интерпола, в состав которого входят представители каждой из его 195 стран-членов, может принимать решения по вопросам, касающимся членства", - заявили в пресс-службе организации."Таким образом, Генеральный секретариат не может ни принять, ни отклонить обращение о приостановлении или исключении страны-члена (организации)", - отметил собеседник агентства.Генеральная ассамблея Интерпола собирается каждый год. В ноябре прошлого года сессия Генеральной ассамблеи Интерпола прошла в Стамбуле. В этом году она должна состояться в Нью-Дели, конкретной даты ее проведения пока объявлено не было.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220307/interpol-1776985046.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/interpol-1775654182.html
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интерпол, россия, в мире, владимир путин, сша, луганская народная республика, вооруженные силы рф
16:47 07.03.2022 (обновлено: 17:04 07.03.2022)
 
В Интерполе прокомментировали призывы приостановить членство России

В Интерполе прокомментировали призывы приостановить членство России в организации

© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© AP Photo / Laurent Cipriani
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 мар – РИА Новости. Генеральный секретариат Интерпола не может ни принять, ни отклонить обращение о приостановке членства той или иной страны, только Генеральная ассамблея Интерпола может принимать решение по этому вопросу, заявили РИА Новости в пресс-службе организации в ответ на просьбу прокомментировать призыв ряда стран приостановить членство РФ.
Ранее министр внутренних дел Великобритании Прити Пател сообщила, что вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии направила в Интерпол письмо с призывом принять решение по приостановке доступа России к системе организации.
Логотип международной организация уголовной полиции – Интерпол - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
01:36В мире
Глава МВД Британии призывает закрыть доступ для РФ к системе Интерпола
"В Уставе Интерпола нет положения о приостановлении или исключении страны-члена. Только Генеральная ассамблея, высший руководящий орган Интерпола, в состав которого входят представители каждой из его 195 стран-членов, может принимать решения по вопросам, касающимся членства", - заявили в пресс-службе организации.
"Таким образом, Генеральный секретариат не может ни принять, ни отклонить обращение о приостановлении или исключении страны-члена (организации)", - отметил собеседник агентства.
Генеральная ассамблея Интерпола собирается каждый год. В ноябре прошлого года сессия Генеральной ассамблеи Интерпола прошла в Стамбуле. В этом году она должна состояться в Нью-Дели, конкретной даты ее проведения пока объявлено не было.
Командный и координационный центр Интерпола в штаб-квартире в Лионе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 19:18В мире
Украина потребовала приостановить членство РФ в Интерполе
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
ИнтерполРоссияВ миреВладимир ПутинСШАЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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