https://ria.ru/20220307/interpol-1777054283.html

В Интерполе прокомментировали призывы приостановить членство России

В Интерполе прокомментировали призывы приостановить членство России - РИА Новости, 07.03.2022

В Интерполе прокомментировали призывы приостановить членство России

Генеральный секретариат Интерпола не может ни принять, ни отклонить обращение о приостановке членства той или иной страны, только Генеральная ассамблея... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T16:47

2022-03-07T16:47

2022-03-07T17:04

интерпол

россия

в мире

владимир путин

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луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ПАРИЖ, 7 мар – РИА Новости. Генеральный секретариат Интерпола не может ни принять, ни отклонить обращение о приостановке членства той или иной страны, только Генеральная ассамблея Интерпола может принимать решение по этому вопросу, заявили РИА Новости в пресс-службе организации в ответ на просьбу прокомментировать призыв ряда стран приостановить членство РФ.Ранее министр внутренних дел Великобритании Прити Пател сообщила, что вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии направила в Интерпол письмо с призывом принять решение по приостановке доступа России к системе организации."В Уставе Интерпола нет положения о приостановлении или исключении страны-члена. Только Генеральная ассамблея, высший руководящий орган Интерпола, в состав которого входят представители каждой из его 195 стран-членов, может принимать решения по вопросам, касающимся членства", - заявили в пресс-службе организации."Таким образом, Генеральный секретариат не может ни принять, ни отклонить обращение о приостановлении или исключении страны-члена (организации)", - отметил собеседник агентства.Генеральная ассамблея Интерпола собирается каждый год. В ноябре прошлого года сессия Генеральной ассамблеи Интерпола прошла в Стамбуле. В этом году она должна состояться в Нью-Дели, конкретной даты ее проведения пока объявлено не было.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220307/interpol-1776985046.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/interpol-1775654182.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

интерпол, россия, в мире, владимир путин, сша, луганская народная республика, вооруженные силы рф