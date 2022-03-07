16:47 07.03.2022 (обновлено: 17:04 07.03.2022)
В Интерполе прокомментировали призывы приостановить членство России
В Интерполе прокомментировали призывы приостановить членство России в организации
© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
© AP Photo / Laurent Cipriani
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
ПАРИЖ, 7 мар – РИА Новости. Генеральный секретариат Интерпола не может ни принять, ни отклонить обращение о приостановке членства той или иной страны, только Генеральная ассамблея Интерпола может принимать решение по этому вопросу, заявили РИА Новости в пресс-службе организации в ответ на просьбу прокомментировать призыв ряда стран приостановить членство РФ.
Ранее министр внутренних дел Великобритании Прити Пател сообщила, что вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии направила в Интерпол письмо с призывом принять решение по приостановке доступа России к системе организации.
"В Уставе Интерпола нет положения о приостановлении или исключении страны-члена. Только Генеральная ассамблея, высший руководящий орган Интерпола, в состав которого входят представители каждой из его 195 стран-членов, может принимать решения по вопросам, касающимся членства", - заявили в пресс-службе организации.
"Таким образом, Генеральный секретариат не может ни принять, ни отклонить обращение о приостановлении или исключении страны-члена (организации)", - отметил собеседник агентства.
28 февраля, 19:18В миреУкраина потребовала приостановить членство РФ в Интерполе
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.