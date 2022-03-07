https://ria.ru/20220307/gvatemala-1776985889.html

Президент Гватемалы предложил убежище мигрантам с Украины

Президент Гватемалы предложил убежище мигрантам с Украины - РИА Новости, 07.03.2022

Президент Гватемалы предложил убежище мигрантам с Украины

Украинские семьи мигрантов могут получить убежище в Гватемале, заявил президент страны Алехандро Джамматеи. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T01:51

2022-03-07T01:51

2022-03-07T01:51

в мире

украина

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МЕХИКО, 7 мар - РИА Новости. Украинские семьи мигрантов могут получить убежище в Гватемале, заявил президент страны Алехандро Джамматеи.Политик указал на новый виток инфляции на рынках нефтепродуктов, пшеницы и другого сырья.Более 133 тысяч человек пересекли западную границу Украины за последние сутки на фоне спецоперации РФ, сообщили местные СМИ со ссылкой на данные МВД Украины. За двое суток пассажиропоток вырос на 15 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина