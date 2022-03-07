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Президент Гватемалы предложил убежище мигрантам с Украины
Президент Гватемалы предложил убежище мигрантам с Украины - РИА Новости, 07.03.2022
Президент Гватемалы предложил убежище мигрантам с Украины
Украинские семьи мигрантов могут получить убежище в Гватемале, заявил президент страны Алехандро Джамматеи. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T01:51
2022-03-07T01:51
в мире
украина
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МЕХИКО, 7 мар - РИА Новости. Украинские семьи мигрантов могут получить убежище в Гватемале, заявил президент страны Алехандро Джамматеи.Политик указал на новый виток инфляции на рынках нефтепродуктов, пшеницы и другого сырья.Более 133 тысяч человек пересекли западную границу Украины за последние сутки на фоне спецоперации РФ, сообщили местные СМИ со ссылкой на данные МВД Украины. За двое суток пассажиропоток вырос на 15 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, украина
01:51 07.03.2022
 
Президент Гватемалы предложил убежище мигрантам с Украины

Президент Гватемалы Джамматеи предложил убежище мигрантам с Украины

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкГватемала-Сити
Гватемала-Сити - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Гватемала-Сити
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МЕХИКО, 7 мар - РИА Новости. Украинские семьи мигрантов могут получить убежище в Гватемале, заявил президент страны Алехандро Джамматеи.
"Украинские семьи, которые хотят искать защиты в другой стране, чтобы избежать конфликта, получат убежище в Гватемале благодаря мерам, принятым Гватемальским институтом миграции для оказания им помощи", - написал Джамматеи в своем Twitter.
Политик указал на новый виток инфляции на рынках нефтепродуктов, пшеницы и другого сырья.
Более 133 тысяч человек пересекли западную границу Украины за последние сутки на фоне спецоперации РФ, сообщили местные СМИ со ссылкой на данные МВД Украины. За двое суток пассажиропоток вырос на 15 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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