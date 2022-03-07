https://ria.ru/20220307/gumkoridory-1777087229.html
Слуцкий заявил, что Россия надеется на скорейшее открытие гумкоридоров
Слуцкий заявил, что Россия надеется на скорейшее открытие гумкоридоров - РИА Новости, 07.03.2022
Слуцкий заявил, что Россия надеется на скорейшее открытие гумкоридоров
РФ надеется, что попытки вывести людей на Украине по гумкоридорам будут предприняты в ближайшее время и будут успешными, заявил глава думского комитета по... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T21:38
2022-03-07T21:38
2022-03-07T21:38
обострение ситуации в днр и лнр
россия
в мире
волноваха
мариуполь
украина
леонид слуцкий (политик)
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БРЕСТ, 7 мар - РИА Новости. РФ надеется, что попытки вывести людей на Украине по гумкоридорам будут предприняты в ближайшее время и будут успешными, заявил глава думского комитета по международным делам и член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий."Тысячи людей в Мариуполе, Волновахе ждут возможности сохранить свои жизни, жизни своих детей, родителей. Те люди, которые стреляют по ним и не дают возможности пройти по открытым гуманитарным коридорам, это по сути своей фашисты, нелюди, которые прикрываются людьми как живым щитом", - сказал он по итогам третьего раунда переговоров с Украиной.По словам Слуцкого, делегации РФ и Украины сегодня достаточно подробно обсудили эту тему."Хотелось бы выразить надежду, что ближайшие попытки вывести людей (мы обсудили сегодня конкретные направления, с географическими названиями, детальными подходами) будут предприняты буквально в кратчайшее время и будут успешными", - отметил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220307/medinskiy-1777084403.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, волноваха, мариуполь, украина, леонид слуцкий (политик)
Слуцкий заявил, что Россия надеется на скорейшее открытие гумкоридоров
Депутат Слуцкий заявил, что Россия надеется на скорейшее открытие гумкоридоров на Украине