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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/gumkoridory-1777087229.html
Слуцкий заявил, что Россия надеется на скорейшее открытие гумкоридоров
Слуцкий заявил, что Россия надеется на скорейшее открытие гумкоридоров - РИА Новости, 07.03.2022
Слуцкий заявил, что Россия надеется на скорейшее открытие гумкоридоров
РФ надеется, что попытки вывести людей на Украине по гумкоридорам будут предприняты в ближайшее время и будут успешными, заявил глава думского комитета по... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T21:38
2022-03-07T21:38
обострение ситуации в днр и лнр
россия
в мире
волноваха
мариуполь
украина
леонид слуцкий (политик)
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БРЕСТ, 7 мар - РИА Новости. РФ надеется, что попытки вывести людей на Украине по гумкоридорам будут предприняты в ближайшее время и будут успешными, заявил глава думского комитета по международным делам и член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий."Тысячи людей в Мариуполе, Волновахе ждут возможности сохранить свои жизни, жизни своих детей, родителей. Те люди, которые стреляют по ним и не дают возможности пройти по открытым гуманитарным коридорам, это по сути своей фашисты, нелюди, которые прикрываются людьми как живым щитом", - сказал он по итогам третьего раунда переговоров с Украиной.По словам Слуцкого, делегации РФ и Украины сегодня достаточно подробно обсудили эту тему."Хотелось бы выразить надежду, что ближайшие попытки вывести людей (мы обсудили сегодня конкретные направления, с географическими названиями, детальными подходами) будут предприняты буквально в кратчайшее время и будут успешными", - отметил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, в мире, волноваха, мариуполь, украина, леонид слуцкий (политик)
21:38 07.03.2022
 
Слуцкий заявил, что Россия надеется на скорейшее открытие гумкоридоров

Депутат Слуцкий заявил, что Россия надеется на скорейшее открытие гумкоридоров на Украине

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Читать ria.ru в
БРЕСТ, 7 мар - РИА Новости. РФ надеется, что попытки вывести людей на Украине по гумкоридорам будут предприняты в ближайшее время и будут успешными, заявил глава думского комитета по международным делам и член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий.
"Тысячи людей в Мариуполе, Волновахе ждут возможности сохранить свои жизни, жизни своих детей, родителей. Те люди, которые стреляют по ним и не дают возможности пройти по открытым гуманитарным коридорам, это по сути своей фашисты, нелюди, которые прикрываются людьми как живым щитом", - сказал он по итогам третьего раунда переговоров с Украиной.
По словам Слуцкого, делегации РФ и Украины сегодня достаточно подробно обсудили эту тему.
"Хотелось бы выразить надежду, что ближайшие попытки вывести людей (мы обсудили сегодня конкретные направления, с географическими названиями, детальными подходами) будут предприняты буквально в кратчайшее время и будут успешными", - отметил он.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВ миреВолновахаМариупольУкраинаЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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