https://ria.ru/20220307/gumkoridory-1777087229.html

Слуцкий заявил, что Россия надеется на скорейшее открытие гумкоридоров

Слуцкий заявил, что Россия надеется на скорейшее открытие гумкоридоров - РИА Новости, 07.03.2022

Слуцкий заявил, что Россия надеется на скорейшее открытие гумкоридоров

РФ надеется, что попытки вывести людей на Украине по гумкоридорам будут предприняты в ближайшее время и будут успешными, заявил глава думского комитета по... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T21:38

2022-03-07T21:38

2022-03-07T21:38

обострение ситуации в днр и лнр

россия

в мире

волноваха

мариуполь

украина

леонид слуцкий (политик)

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БРЕСТ, 7 мар - РИА Новости. РФ надеется, что попытки вывести людей на Украине по гумкоридорам будут предприняты в ближайшее время и будут успешными, заявил глава думского комитета по международным делам и член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий."Тысячи людей в Мариуполе, Волновахе ждут возможности сохранить свои жизни, жизни своих детей, родителей. Те люди, которые стреляют по ним и не дают возможности пройти по открытым гуманитарным коридорам, это по сути своей фашисты, нелюди, которые прикрываются людьми как живым щитом", - сказал он по итогам третьего раунда переговоров с Украиной.По словам Слуцкого, делегации РФ и Украины сегодня достаточно подробно обсудили эту тему."Хотелось бы выразить надежду, что ближайшие попытки вывести людей (мы обсудили сегодня конкретные направления, с географическими названиями, детальными подходами) будут предприняты буквально в кратчайшее время и будут успешными", - отметил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/medinskiy-1777084403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, в мире, волноваха, мариуполь, украина, леонид слуцкий (политик)