https://ria.ru/20220307/gumkoridory-1777084299.html

Россия поставила ребром вопрос о гумкоридорах, заявил Мединский

Россия поставила ребром вопрос о гумкоридорах, заявил Мединский - РИА Новости, 07.03.2022

Россия поставила ребром вопрос о гумкоридорах, заявил Мединский

Глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что РФ поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров и надеется, что... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T21:11

2022-03-07T21:11

2022-03-07T21:33

россия

украина

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

владимир мединский

ситуация в днр и лнр

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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 7 мар - РИА Новости. Глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что РФ поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров и надеется, что они заработают с завтрашнего дня."Мы поставили вопрос ребром ... надеемся, что начиная с завтрашнего дня эти коридоры, наконец, заработают. Украинская сторона дала нам в этом свои заверения", - сказал он журналистам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, украина, в мире, владимир мединский, ситуация в днр и лнр