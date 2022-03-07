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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Россия поставила ребром вопрос о гумкоридорах, заявил Мединский
Россия поставила ребром вопрос о гумкоридорах, заявил Мединский - РИА Новости, 07.03.2022
Россия поставила ребром вопрос о гумкоридорах, заявил Мединский
Глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что РФ поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров и надеется, что... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T21:11
2022-03-07T21:33
россия
украина
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир мединский
ситуация в днр и лнр
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 7 мар - РИА Новости. Глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что РФ поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров и надеется, что они заработают с завтрашнего дня."Мы поставили вопрос ребром ... надеемся, что начиная с завтрашнего дня эти коридоры, наконец, заработают. Украинская сторона дала нам в этом свои заверения", - сказал он журналистам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, украина, в мире, владимир мединский, ситуация в днр и лнр
21:11 07.03.2022 (обновлено: 21:33 07.03.2022)
 
Россия поставила ребром вопрос о гумкоридорах, заявил Мединский

Мединский: Россия поставила ребром вопрос об открытии гумкоридоров на Украине

© Посольство РФ в Белоруссии / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© Посольство РФ в Белоруссии
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 7 мар - РИА Новости. Глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что РФ поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров и надеется, что они заработают с завтрашнего дня.
"Мы поставили вопрос ребром ... надеемся, что начиная с завтрашнего дня эти коридоры, наконец, заработают. Украинская сторона дала нам в этом свои заверения", - сказал он журналистам.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Вчера, 21:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Слуцкий оценил перспективы следующего раунда переговоров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВ миреВладимир МединскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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