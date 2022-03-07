https://ria.ru/20220307/gumkoridory-1777082054.html
Член украинской делегации сообщил о достижении успехов по гумкоридорам
Член украинской делегации сообщил о достижении успехов по гумкоридорам - РИА Новости, 07.03.2022
Член украинской делегации сообщил о достижении успехов по гумкоридорам
Советник главы офиса Владимира Зеленского и член украинской делегации Михаил Подоляк после переговоров с делегацией из России заявил, что есть небольшие... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T20:54
2022-03-07T20:54
2022-03-07T21:13
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
ситуация в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского и член украинской делегации Михаил Подоляк после переговоров с делегацией из России заявил, что есть небольшие подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров на Украине."Завершился третий раунд переговоров. Есть небольшие положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров... Продолжались интенсивные консультации по основному политическому блоку урегулирования наряду с прекращением огня и гарантиями безопасности", - написал Подоляк в Twitter после завершения третьего раунда переговоров.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, ситуация в днр и лнр, в мире
20:54 07.03.2022 (обновлено: 21:13 07.03.2022)
Член украинской делегации сообщил о достижении успехов по гумкоридорам
Член украинской делегации сообщил о достижении небольших успехов по вопросам гумкоридоров