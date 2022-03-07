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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/gumkoridory-1777082054.html
Член украинской делегации сообщил о достижении успехов по гумкоридорам
Член украинской делегации сообщил о достижении успехов по гумкоридорам - РИА Новости, 07.03.2022
Член украинской делегации сообщил о достижении успехов по гумкоридорам
Советник главы офиса Владимира Зеленского и член украинской делегации Михаил Подоляк после переговоров с делегацией из России заявил, что есть небольшие... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T20:54
2022-03-07T21:13
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
ситуация в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского и член украинской делегации Михаил Подоляк после переговоров с делегацией из России заявил, что есть небольшие подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров на Украине."Завершился третий раунд переговоров. Есть небольшие положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров... Продолжались интенсивные консультации по основному политическому блоку урегулирования наряду с прекращением огня и гарантиями безопасности", - написал Подоляк в Twitter после завершения третьего раунда переговоров.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, украина, ситуация в днр и лнр, в мире
20:54 07.03.2022 (обновлено: 21:13 07.03.2022)
 
Член украинской делегации сообщил о достижении успехов по гумкоридорам

Член украинской делегации сообщил о достижении небольших успехов по вопросам гумкоридоров

© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© БелТА
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского и член украинской делегации Михаил Подоляк после переговоров с делегацией из России заявил, что есть небольшие подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров на Украине.
"Завершился третий раунд переговоров. Есть небольшие положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров... Продолжались интенсивные консультации по основному политическому блоку урегулирования наряду с прекращением огня и гарантиями безопасности", - написал Подоляк в Twitter после завершения третьего раунда переговоров.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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