https://ria.ru/20220307/gumkoridory-1777082054.html

Член украинской делегации сообщил о достижении успехов по гумкоридорам

Член украинской делегации сообщил о достижении успехов по гумкоридорам - РИА Новости, 07.03.2022

Член украинской делегации сообщил о достижении успехов по гумкоридорам

Советник главы офиса Владимира Зеленского и член украинской делегации Михаил Подоляк после переговоров с делегацией из России заявил, что есть небольшие... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T20:54

2022-03-07T20:54

2022-03-07T21:13

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского и член украинской делегации Михаил Подоляк после переговоров с делегацией из России заявил, что есть небольшие подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров на Украине."Завершился третий раунд переговоров. Есть небольшие положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров... Продолжались интенсивные консультации по основному политическому блоку урегулирования наряду с прекращением огня и гарантиями безопасности", - написал Подоляк в Twitter после завершения третьего раунда переговоров.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/natsisty-1777064646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, украина, ситуация в днр и лнр, в мире