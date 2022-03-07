https://ria.ru/20220307/gololed-1777523452.html
Городские службы Москвы при необходимости обработают дороги от гололеда
Городские службы Москвы при необходимости обработают дороги от гололеда - РИА Новости, 10.03.2022
Городские службы Москвы при необходимости обработают дороги от гололеда
Городские службы Москвы при необходимости обработают дороги от гололеда и снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-07T17:37
2022-03-07T17:37
2022-03-10T17:34
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы при необходимости обработают дороги от гололеда и снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, до утра 8 марта в столице ожидается снег, наиболее интенсивными осадки будут с 21.00 7 марта до 03.00 8 марта. Прирост свежевыпавшего снега может составить до 3 сантиметров. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости проведем подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой особо опасных участков дорог ", - говорится в сообщении.Отмечается, что под особым контролем состояние пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
https://ria.ru/20220305/moskva-1776730351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы