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Городские службы Москвы при необходимости обработают дороги от гололеда
Городские службы Москвы при необходимости обработают дороги от гололеда - РИА Новости, 10.03.2022
Городские службы Москвы при необходимости обработают дороги от гололеда
Городские службы Москвы при необходимости обработают дороги от гололеда и снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-07T17:37
2022-03-10T17:34
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москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы при необходимости обработают дороги от гололеда и снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, до утра 8 марта в столице ожидается снег, наиболее интенсивными осадки будут с 21.00 7 марта до 03.00 8 марта. Прирост свежевыпавшего снега может составить до 3 сантиметров. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости проведем подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой особо опасных участков дорог ", - говорится в сообщении.Отмечается, что под особым контролем состояние пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
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москва, городское хозяйство москвы
17:37 07.03.2022 (обновлено: 17:34 10.03.2022)
 

Городские службы Москвы при необходимости обработают дороги от гололеда

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Снегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным средством в Москве
 Снегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным средством в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы при необходимости обработают дороги от гололеда и снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, до утра 8 марта в столице ожидается снег, наиболее интенсивными осадки будут с 21.00 7 марта до 03.00 8 марта. Прирост свежевыпавшего снега может составить до 3 сантиметров. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости проведем подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой особо опасных участков дорог ", - говорится в сообщении.
Работы по подготовке водосточной системы Москвы к пропуску весеннего паводка - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 14:32Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Подготовка городских систем к пропуску паводка организованы в Москве
Отмечается, что под особым контролем состояние пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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