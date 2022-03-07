https://ria.ru/20220307/gololed-1777523452.html

Городские службы Москвы при необходимости обработают дороги от гололеда

Городские службы Москвы при необходимости обработают дороги от гололеда - РИА Новости, 10.03.2022

Городские службы Москвы при необходимости обработают дороги от гололеда

Городские службы Москвы при необходимости обработают дороги от гололеда и снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-07T17:37

2022-03-07T17:37

2022-03-10T17:34

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы при необходимости обработают дороги от гололеда и снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, до утра 8 марта в столице ожидается снег, наиболее интенсивными осадки будут с 21.00 7 марта до 03.00 8 марта. Прирост свежевыпавшего снега может составить до 3 сантиметров. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости проведем подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой особо опасных участков дорог ", - говорится в сообщении.Отмечается, что под особым контролем состояние пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.

https://ria.ru/20220305/moskva-1776730351.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы