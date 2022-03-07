https://ria.ru/20220307/frantsiya-1777064895.html

Французов разозлили последствия антироссийских санкций

Французов разозлили последствия антироссийских санкций - РИА Новости, 07.03.2022

Французов разозлили последствия антироссийских санкций

Читатели газеты Le Figaro связали ухудшение качества своей жизни с антироссийской политикой французского правительства. Свое негодование пользователи выразили в РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T18:14

2022-03-07T18:14

2022-03-07T18:14

цены на нефть

брюно ле мэр

россия

франция

евросоюз

ситуация в днр и лнр

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101871/43/1018714314_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_cb62f4a47a6572d2f57542b2acaea297.jpg

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro связали ухудшение качества своей жизни с антироссийской политикой французского правительства. Свое негодование пользователи выразили в комментариях под статьей о возросших тратах французов на топливо.В материале говорится о резком росте цен на бензин, зафиксированном на прошлой неделе во Франции. По мнению автора Le Figaro, подъем цен связан с геополитической обстановкой, в том числе и с призывами западных политиков ввести эмбарго на импорт российских энергоносителей.Читатели французской газеты иначе восприняли ситуацию с ценами. По мнению многих, на уровень жизни французов негативно влияет решение правительства присоединиться к санкциям против России."Санкции вводят против России, а страдает от них Франция", — написали в комментариях."Мы сами наказываем себя санкциями", — добавил другой пользователь в ответ."Эти цены доказывают лишь то, что санкции бесполезны", — согласились другие читатели Le Figaro."Подумайте, каково с такими ценами жить миллионам сограждан, которые еле сводят концы с концами, мы все в итоге пострадаем", — заключил француз.Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал сограждан "приложить усилия", чтобы справиться с ростом цен на энергоносители.Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220307/rubio-1777054814.html

https://ria.ru/20220305/neadekvatnost-1776607876.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

цены на нефть, брюно ле мэр, россия, франция, евросоюз, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии