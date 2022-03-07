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Французов разозлили последствия антироссийских санкций
Французов разозлили последствия антироссийских санкций - РИА Новости, 07.03.2022
Французов разозлили последствия антироссийских санкций
Читатели газеты Le Figaro связали ухудшение качества своей жизни с антироссийской политикой французского правительства. Свое негодование пользователи выразили в РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T18:14
2022-03-07T18:14
цены на нефть
брюно ле мэр
россия
франция
евросоюз
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro связали ухудшение качества своей жизни с антироссийской политикой французского правительства. Свое негодование пользователи выразили в комментариях под статьей о возросших тратах французов на топливо.В материале говорится о резком росте цен на бензин, зафиксированном на прошлой неделе во Франции. По мнению автора Le Figaro, подъем цен связан с геополитической обстановкой, в том числе и с призывами западных политиков ввести эмбарго на импорт российских энергоносителей.Читатели французской газеты иначе восприняли ситуацию с ценами. По мнению многих, на уровень жизни французов негативно влияет решение правительства присоединиться к санкциям против России."Санкции вводят против России, а страдает от них Франция", — написали в комментариях."Мы сами наказываем себя санкциями", — добавил другой пользователь в ответ."Эти цены доказывают лишь то, что санкции бесполезны", — согласились другие читатели Le Figaro."Подумайте, каково с такими ценами жить миллионам сограждан, которые еле сводят концы с концами, мы все в итоге пострадаем", — заключил француз.Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал сограждан "приложить усилия", чтобы справиться с ростом цен на энергоносители.Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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цены на нефть, брюно ле мэр, россия, франция, евросоюз, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
18:14 07.03.2022
 
Французов разозлили последствия антироссийских санкций

Читатели Le Figaro: Франция наказала саму себя, введя антироссийские санкции

© Fotolia / hassan benslimanФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© Fotolia / hassan bensliman
Флаг Франции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro связали ухудшение качества своей жизни с антироссийской политикой французского правительства. Свое негодование пользователи выразили в комментариях под статьей о возросших тратах французов на топливо.
В материале говорится о резком росте цен на бензин, зафиксированном на прошлой неделе во Франции. По мнению автора Le Figaro, подъем цен связан с геополитической обстановкой, в том числе и с призывами западных политиков ввести эмбарго на импорт российских энергоносителей.
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Читатели французской газеты иначе восприняли ситуацию с ценами. По мнению многих, на уровень жизни французов негативно влияет решение правительства присоединиться к санкциям против России.
"Санкции вводят против России, а страдает от них Франция", — написали в комментариях.
"Мы сами наказываем себя санкциями", — добавил другой пользователь в ответ.
"Эти цены доказывают лишь то, что санкции бесполезны", — согласились другие читатели Le Figaro.
"С таким правительством нам нужно учиться меньше пользоваться своими автомобилями, меньше отапливать свои дома", — с иронией отметил еще один комментатор.
"Подумайте, каково с такими ценами жить миллионам сограждан, которые еле сводят концы с концами, мы все в итоге пострадаем", — заключил француз.
Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал сограждан "приложить усилия", чтобы справиться с ростом цен на энергоносители.
Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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