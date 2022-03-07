https://ria.ru/20220307/evakuatsiya-1777051620.html

Киев готов к соблюдению прекращения огня, заявили в МИД Украины

Киев готов к соблюдению прекращения огня, заявили в МИД Украины - РИА Новости, 07.03.2022

Киев готов к соблюдению прекращения огня, заявили в МИД Украины

Украина готова к соблюдению договоренности о прекращении огня в Донбассе для эвакуации через гуманитарные коридоры, говорится в заявлении МИД страны. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T16:28

2022-03-07T16:28

2022-03-07T17:01

киев

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Украина готова к соблюдению договоренности о прекращении огня в Донбассе для эвакуации через гуманитарные коридоры, говорится в заявлении МИД страны.Как ранее сообщил Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине, ВС РФ объявляют "режим тишины" с 10.00 для выхода жителей из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Решение принято после личной просьбы президента Франции Эммануэля Макрона к президенту России Владимиру Путину. При этом Киев выступил против открытия гуманитарных коридоров с выездом людей в Россию."Эвакуация гуманитарными коридорами возможна только при соблюдении режима прекращения огня, к которому готова украинская сторона", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице дипведомства в Facebook.В министерстве также назвали неприемлемым выход населения из городов по гуманитарным коридорам на территорию России и Беларуси.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/evakuatsiya-1777046480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, в мире, украина, мид украины, владимир путин, эммануэль макрон, россия, франция, вооруженные силы рф