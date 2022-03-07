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https://ria.ru/20220307/evakuatsiya-1777039833.html
Путин и Моди обсудили по телефону эвакуацию индийских студентов из Украины
Путин и Моди обсудили по телефону эвакуацию индийских студентов из Украины - РИА Новости, 07.03.2022
Путин и Моди обсудили по телефону эвакуацию индийских студентов из Украины
Индийские студенты, которые удерживались радикалами, покинули Харьков только в результате сильного международного давления на киевские власти, сообщает... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T14:50
2022-03-07T14:50
в мире
владимир путин
нарендра моди
россия
сумы
вооруженные силы рф
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Индийские студенты, которые удерживались радикалами, покинули Харьков только в результате сильного международного давления на киевские власти, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что президент России Владимир Путин сказал премьер-министру Индии Нарендра Моди, что российские военные прилагают все усилия, чтобы обеспечить эвакуацию граждан Индии из украинского города Сумы."Обращено внимание, что индийским студентам, которые удерживались радикалами в Харькове, удалось покинуть город только в результате сильного международного давления на киевские власти... Нарендра Моди выразил признательность российской стороне за предпринимаемые меры по возвращению на родину его соотечественников", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220305/evakuatsiya-1776777550.html
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сумы
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в мире, владимир путин, нарендра моди, россия, сумы, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
14:50 07.03.2022
 
Путин и Моди обсудили по телефону эвакуацию индийских студентов из Украины

Студенты из Индии, удерживаемые радикалами, покинули Харьков только после давления на Киев

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника ВСУ на улице Волновахи
Уничтоженная военная техника ВСУ на улице Волновахи - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Уничтоженная военная техника ВСУ на улице Волновахи
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Индийские студенты, которые удерживались радикалами, покинули Харьков только в результате сильного международного давления на киевские власти, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что президент России Владимир Путин сказал премьер-министру Индии Нарендра Моди, что российские военные прилагают все усилия, чтобы обеспечить эвакуацию граждан Индии из украинского города Сумы.
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"Обращено внимание, что индийским студентам, которые удерживались радикалами в Харькове, удалось покинуть город только в результате сильного международного давления на киевские власти... Нарендра Моди выразил признательность российской стороне за предпринимаемые меры по возвращению на родину его соотечественников", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреВладимир ПутинНарендра МодиРоссияСумыВооруженные силы РФУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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