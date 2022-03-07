https://ria.ru/20220307/evakuatsiya-1777039833.html

Путин и Моди обсудили по телефону эвакуацию индийских студентов из Украины

Путин и Моди обсудили по телефону эвакуацию индийских студентов из Украины - РИА Новости, 07.03.2022

Путин и Моди обсудили по телефону эвакуацию индийских студентов из Украины

Индийские студенты, которые удерживались радикалами, покинули Харьков только в результате сильного международного давления на киевские власти, сообщает... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T14:50

2022-03-07T14:50

2022-03-07T14:50

в мире

владимир путин

нарендра моди

россия

сумы

вооруженные силы рф

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Индийские студенты, которые удерживались радикалами, покинули Харьков только в результате сильного международного давления на киевские власти, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что президент России Владимир Путин сказал премьер-министру Индии Нарендра Моди, что российские военные прилагают все усилия, чтобы обеспечить эвакуацию граждан Индии из украинского города Сумы."Обращено внимание, что индийским студентам, которые удерживались радикалами в Харькове, удалось покинуть город только в результате сильного международного давления на киевские власти... Нарендра Моди выразил признательность российской стороне за предпринимаемые меры по возвращению на родину его соотечественников", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220305/evakuatsiya-1776777550.html

россия

сумы

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, владимир путин, нарендра моди, россия, сумы, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)