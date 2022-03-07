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Туризм
https://ria.ru/20220307/dominikana-1777009161.html
В Доминикане застряли несколько тысяч российских туристов
В Доминикане застряли несколько тысяч российских туристов - РИА Новости, 07.03.2022
В Доминикане застряли несколько тысяч российских туристов
Несколько тысяч российских туристов хотят как можно скорее выехать из Доминиканской республики, дипломаты находятся с ними в постоянном контакте, сообщили РИА... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T10:21
2022-03-07T13:26
туризм
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
венесуэла
доминикана
новости - туризм
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МЕХИКО, 7 мар - РИА Новости. Несколько тысяч российских туристов хотят как можно скорее выехать из Доминиканской республики, дипломаты находятся с ними в постоянном контакте, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Венесуэле, работающем также с Гаити и Доминиканой."Посольство поддерживает постоянный контакт с туристами, находящимися в данный момент с Доминиканской Республике. Содействие на месте оказывает отделение посольства в г.Пунта-Кане. Из Каракаса координируем совместные усилия через соцсети и мессенджеры", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь посольства Алина Иванова.В посольстве отметили, что трудности с возвращением в Россию возникли из-за желания многих туристов сделать это досрочно - часть из россиян перебронировала билеты на более ранние рейсы или выкупила дополнительные места, поэтому возник повышенный спрос на существующие рейсы."Посольство составляет списки туристов, желающих вылететь на Родину, на основе их обращений в российские загранучреждения и консульский отдел, а также во взаимодействии с Ростуризмом. По нашим данным, в Доминиканской Республике сейчас находятся несколько тысяч россиян, которые хотели бы как можно скорей возвратиться на родину", - добавила пресс-секретарь.По словам Ивановой, у туристов сейчас возникают не только логистические, но и бытовые сложности. Тем, кто вынужден остаться в гостиницах дольше срока, доминиканская сторона предоставляет скидки на проживание, в онлайн-группах с участием дипломатов гражданам помогают в поиске жилья, дают советы по бытовым вопросам.В Венесуэле, которая с недавнего времени также принимает российских туристов, проблем с вылетом нет."Обстановка в Венесуэле спокойная. Туристы выезжают в плановом режиме. Надеемся, что обстановка стабилизируется, что позволит нашим согражданам и дальше посещать карибские курорты", - сказала пресс-секретарь.
https://radiosputnik.ria.ru/20220307/turisty-1776982460.html
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россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), венесуэла, доминикана, новости - туризм
10:21 07.03.2022 (обновлено: 13:26 07.03.2022)
 
В Доминикане застряли несколько тысяч российских туристов

Дипломаты находятся в контакте с застрявшими в Доминикане российскими туристами

© РИА Новости / Мария СеливановаСанто-Доминго, Доминикана
Санто-Доминго, Доминикана - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Санто-Доминго, Доминикана
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 7 мар - РИА Новости. Несколько тысяч российских туристов хотят как можно скорее выехать из Доминиканской республики, дипломаты находятся с ними в постоянном контакте, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Венесуэле, работающем также с Гаити и Доминиканой.
"Посольство поддерживает постоянный контакт с туристами, находящимися в данный момент с Доминиканской Республике. Содействие на месте оказывает отделение посольства в г.Пунта-Кане. Из Каракаса координируем совместные усилия через соцсети и мессенджеры", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь посольства Алина Иванова.
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В посольстве отметили, что трудности с возвращением в Россию возникли из-за желания многих туристов сделать это досрочно - часть из россиян перебронировала билеты на более ранние рейсы или выкупила дополнительные места, поэтому возник повышенный спрос на существующие рейсы.
"Посольство составляет списки туристов, желающих вылететь на Родину, на основе их обращений в российские загранучреждения и консульский отдел, а также во взаимодействии с Ростуризмом. По нашим данным, в Доминиканской Республике сейчас находятся несколько тысяч россиян, которые хотели бы как можно скорей возвратиться на родину", - добавила пресс-секретарь.
По словам Ивановой, у туристов сейчас возникают не только логистические, но и бытовые сложности. Тем, кто вынужден остаться в гостиницах дольше срока, доминиканская сторона предоставляет скидки на проживание, в онлайн-группах с участием дипломатов гражданам помогают в поиске жилья, дают советы по бытовым вопросам.
В Венесуэле, которая с недавнего времени также принимает российских туристов, проблем с вылетом нет.
"Обстановка в Венесуэле спокойная. Туристы выезжают в плановом режиме. Надеемся, что обстановка стабилизируется, что позволит нашим согражданам и дальше посещать карибские курорты", - сказала пресс-секретарь.
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ТуризмРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ВенесуэлаДоминиканаНовости - Туризм
 
 
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